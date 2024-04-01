Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Александр Сухарев и певица Елена Мельникова.

Александр Сухарев, певец:

Не хочу обидеть женскую половину, но, наверное, на экране всегда больше мужчин-юмористов, хотя есть и девушки.

Александр Меженный, ведущий:

Были ли какие-то интересные розыгрыши? Может, даже в вашей группе? Например, что концерт в дальнем городе, а оказалось, что нет.