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Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой

01 апреля 2024 11:14
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Александр Сухарев и певица Елена Мельникова.

Александра Каштанова, ведущая:
Мужской и женский юмор отличается? Мужчины шутят лучше?

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой-1

Александр Сухарев, певец:
Не хочу обидеть женскую половину, но, наверное, на экране всегда больше мужчин-юмористов, хотя есть и девушки.

Александр Меженный, ведущий:
Были ли какие-то интересные розыгрыши? Может, даже в вашей группе? Например, что концерт в дальнем городе, а оказалось, что нет.

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой-3

Елена Мельникова, певица:
Нет, у нас все продуманно и профессионально.

# Белорусская музыка # Александр Сухарев # Александр Меженный # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич

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