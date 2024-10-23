Отправился пешком в гастрольный тур! Поговорили с Александром Сухаревым о его творчестве и новой композиции

Александр Сухарев, певец, композитор, руководитель музыкального проекта «Земля и небо»:

Машина была в ремонте, у меня тогда возникла идея, пришлось ехать на общественном транспорте. Когда ты не за рулем, ты смотришь по сторонам и понимаешь, как много всего ты не видишь. Оттуда вся история эта и началась.

Первый гастрольный тур был пробный, 150 километров – это был Солигорск, прошел из Минска до Солигорска. Шел неделю, я еще концерты давал. Потом у меня возникла идея сделать подарок матери на 8 Марта, я вышел из Минска 23 февраля в мужской день, пришел я в Брест 8 Марта, это было очень сложное похождение.