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Отправился пешком в гастрольный тур! Поговорили с Александром Сухаревым о его творчестве и новой композиции

23 октября 2024 08:58
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В студии «Нового утра» Александр Сухарев, певец, композитор, руководитель музыкального проекта «Земля и небо».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Саша – первый и, наверное, единственный певец в нашей стране, который когда-то отправился пешком в гастрольный тур!

Отправился пешком в гастрольный тур! Поговорили с Александром Сухаревым о его творчестве и новой композиции-2

Александр Сухарев, певец, композитор, руководитель музыкального проекта «Земля и небо»:
Машина была в ремонте, у меня тогда возникла идея, пришлось ехать на общественном транспорте. Когда ты не за рулем, ты смотришь по сторонам и понимаешь, как много всего ты не видишь. Оттуда вся история эта и началась.

Первый гастрольный тур был пробный, 150 километров – это был Солигорск, прошел из Минска до Солигорска. Шел неделю, я еще концерты давал. Потом у меня возникла идея сделать подарок матери на 8 Марта, я вышел из Минска 23 февраля в мужской день, пришел я в Брест 8 Марта, это было очень сложное похождение.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Александр Сухарев # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Александр Стасевич

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