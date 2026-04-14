«Очень легко записали дуэт». Александр Сухарев и Елена Мельникова исполнили песню «Слезы»

Александр Сухарев, певец, композитор, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Г. И. Цитовича:

Эта песня была написана около четырех лет назад. Понятно, что жизненные ситуации у всех всегда разные складываются. Сказать о том, что у меня какая-то катастрофа в жизни была на момент написания, я бы не сказал. Но, тем не менее, она родилась. Почему так долго она не звучала? Потому что, честно говоря, вы поймете, немножечко не в своей стилистике я исполняю ее. Долго искал артистов, кто может исполнить эту песню. И все-таки в конечном итоге пришел к выводу, что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Тем более у нас с Леной уже был опыт дуэтной работы – песня «Холодно».

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