Он композитор и исполнитель, который с концертами обошёл всю Беларусь. Рассказываем историю успеха Александра Сухарева

Он пишет музыку к мюзиклам и вот уже много лет выступает на сцене Молодежного театра эстрады. Это единственный исполнитель в Беларуси, который с концертами – в прямом смысле – обошел всю страну.

А еще приложил руку к созданию проекта, который вы наблюдаете на экране прямо сейчас.

Знакомьтесь – Александр Сухарев, артист с большой буквы и в прошлом – наш коллега, звукорежиссер. Поэтому прогулку по Минску мы начинаем у телецентра, на Коммунистической, 6. Какая история успеха Александра Сухарева, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анна Сушкова, корреспондент:

Александр, мы здесь, конечно, оказались неслучайно. Что вас связывает с этим местом? Александр Сухарев, композитор, солист Молодежного театра эстрады:

Конечно, неслучайно, поскольку я связан как с телевидением, так и с радио. Много лет проработал здесь недалеко на одной из радиостанций. Потом мне довелось работать на телеканале СТВ, здесь на третьем этаже, крайние окна, я был звукорежиссером. Порядка трех-четырех лет я работал здесь. Помимо этого, я еще писал отбивки для телеканала, музыкально оформлял телепрограммы: «Минск и минчане», «Утро. Студия хорошего настроения».

И хорошее настроение наш герой создавал с огромным удовольствием. А самое главное – без брака по звуку. Хотя ситуации были разные, всегда получалось выдать в эфир качественный продукт. Ну, а местом для души в те годы стала набережная Свислочи. Александр Сухарев:

В обеденный перерыв, когда насидишься за компьютером, все мы выбегали сюда, если была хорошая погода.

Анна Сушкова:

Вы совершили целый пеший тур. Вы гулять не просто любите, а вы в этом эксперт. Расскажите. Александр Сухарев:

Да, действительно было дело. Причем у меня было три пеших тура. Откуда все это пошло? Дело в том, что я много лет работал в Европе, и я однажды себя поймал на мысли, передвигаясь по Беларуси не на машине, то ли на поезде, то ли на маршрутке, что-то нужно было мне, я был без машины. Я обратил внимание, когда ты за рулем едешь, всегда только дорога, а тут я по сторонам смотрю и поймал себя на мысли, что я толком не знаю Беларусь. Я 15 лет работал в Германии и Европу я выучил лучше, чем собственную страну. В тот момент я подумал: а почему бы не пройтись пешком.

Логистикой занимались, подготовкой всего. Мне помогало много людей. Первый тур я ходил в Солигорск из Минска. Это был такой пробный. Это было 150 км, 10 дней я шел – 10 концертов. Я проходил в среднем 30-35 км в день, были обговорены точки выступлений. Приходил, отдыхал часик-другой и делал сольный концерт полуторачасовой.

За тем «героическим переходом» Алескандра Сухарева следили все СМИ Беларуси. А хлебосольные земляки уже ждали популярного артиста с цветами и накрытыми столами.

Александр Сухарев:

Меня встречали и с блинами, и с картошкой бабушки, дедушки. На самом деле у нас очень дружелюбный и добрый народ, и я в этом убедился. И места шикарнейшие!

Я так вдохновился первым походом, что решил на следующий год повторить и пойти в Брест пешком. Там живут мои родители. Что я сделал – вышел 23 февраля, в День защитников Отечества, и пришел 8 Марта и сделал маме подарок. В Брестской филармонии был концерт. Анна Сушкова:

Как погода была? Александр Сухарев:

Очень хорошо помню. Самый жесткий и тяжелый был поход в Брест, потому что было очень холодно в тот год. И снег, и метель. Туда шел две недели. На подходе к Бресту стало уже повеселее.

Третий пеший тур уже состоялся в Витебск – северную культурную столицы. Александр Сухарев прямиком пришел на «Славянский базар». Все свои концертные походы наш герой совершил во время отпуска – в сумме дальние прогулки составили тысячу километров. А сколько впечатлений? Кстати, это была единственная плата за концерты – все мероприятия были благотворительными. Ну, а мы двигаемся дальше.

Анна Сушкова:

Что с этим местом связано? Я уверена, что просто полжизни. Александр Сухарев:

С этим местом действительно связано все и не только полжизни. Тут через дорогу институт культуры, сейчас университет культуры. Эта улица, это все мне настолько дорого, настолько мило. Я здесь с 1986 года.

Анна Сушкова:

Просто невероятно. Александр Сухарев:

Сейчас уже много лет я работаю в Молодежном театре эстрады. Поэтому это дом родной, здесь раньше была улица Суражская, наш любимый Дом быта, который существует до сих пор, сколько себя помню. Так Александр и работает тут – артистом-вокалистом. А сегодня еще и создает собственные музыкальные произведения. Оценить мастерство маэстро можно, сходив на мюзиклы: лирический «Ты и я» и детективный «Джек Потрошитель». Поэтому совершенно неудивительно, что свой 50-летний юбилей Александр Сухарев решил отметить правильно – здесь же, в Молодежном театре эстрады.

Александр Сухарев:

Мы находимся возле нашего театра, где вы можете увидеть афишу, которая называется «Творческий вечер Александра Сухарева. 50 лучших песен». Этот концерт посвящен 50-летнему юбилею вот этого артиста, где прозвучат 50 лучших песен. Это была идея режиссера. Я говорю: «Как же мы впихнем все 50 песен?» – я вам хочу сказать, что мы впихнем 50 песен. Не волнуйтесь, концерт не будет длиться 5-6 часов. Просто некоторые песни прозвучат в качестве попурри.

Это будет попурри на мюзиклы «Джека Потрошителя», «Ты и я», на детские песни. У меня много написано детских песен. Также у меня будет попурри на песни, написанные специально мной для Ольги Вронской, с которой мы дружим космическое число лет. Будет попурри на песни группы «Экивоки», в свое время которая существовала. С живым составом мы будем выступать.

И прозвучат мои песни, но в исполнении артистов Молодежного театра эстрады. Я там буду по большей части тоже как гость и с удовольствием буду смотреть на концерт, куда и вас всех приглашаю.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Саша уже 25 лет находится на белорусской сцене популярной музыки, и у него свой юбилей. Много лет он отдал уже работе в театре эстрады. Наш коллега, который занимает несколько ипостасей в театре, потому что Александр работает в качестве артиста-вокалиста – это его основная занятость у нас, а как сопутствующая работа – это то, что он является и композитором, и сценаристом, да и просто многогранным творческим человеком. Мы всем коллективом будем поздравлять Александра с этой замечательной датой и будем желать ему новых проектов, новой интересной творческой работы на благо театра эстрады Республики Беларусь, всем нам и зрителям прежде всего.

Коллеги ценят, зрители – восхищаются творчеством. Осталось узнать: музыкантами рождаются или все же становятся. Анна Сушкова:

Александр, скажите, с детства хотелось оказаться в таком месте?

Александр Сухарев:

Наверное, с детства хотелось заниматься музыкой. Мне было 5 лет, когда собирались меня в школу отправлять. Возле дома была музыкальная школа, она сейчас там существует. Вырос в Бресте. Мама показала мне пианино, и я влюбился в этот инструмент.

Анна Сушкова:

Мама тоже играла? Александр Сухарев:

Нет. Мама у меня медик, папа шахтер. Я вообще не в Беларуси родился, мы приехали с Урала. С 1975 года живем в Беларуси. В первый класс я пошел в 21-ю школу с музыкально-хоровым уклоном в Бресте. С тех пор и понеслось: фортепиано, потом я пошел в духовой оркестр, где я играл на кларнете, потом я пошел еще и в хор, где я пел. Потом я пошел еще и в ансамбль, когда подрос. Играл на ионике. Вся жизнь так завертелась и вся жизнь была связана с музыкой, и другого я уже не вижу.

А живет Александр Сухарев, как вы уже могли догадаться, в Сухарево. Александр Сухарев:

Понятно, что с фамилией Сухарев иметь кличку очень легко. Но тем не менее у меня были достаточно необычные клички. Одна из нх была Алсу. Анна Сушкова:

Почему? Александр Сухарев:

Александр Сухарев, сокращенно – Алсу.

Анна Сушкова:

Сегодня Александр Сухарев – это бренд? Александр Сухарев:

В свое время, когда еще существовала группа «Экивоки», я думал, что вот это станет брендом. Стремился, когда все пытались покорить Москву, чтобы вернуться сюда звездами. Все это я проходил.

Сейчас я просто Александр Сухарев, который занимается музыкой, всю жизнь я этим занимался. Для кого-то я Александр Валерьевич в студии, для кого-то я Александр Сухарев на сцене, для кого-то я просто «енот», для кого-то Алсу. Поэтому сейчас я не ставлю каких-то задач: стать брендом, стать популярным и известным. Я занимаюсь любимым делом: музыкой и стараюсь, чтобы это приносило удовольствие не только мне, но и окружающим.