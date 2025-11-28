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Новости по тегу #Александр Шестаков

Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы
28 ноября 2025 11:16

Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы

Как применяют искусственный интеллект в Купаловском театре – рассказал генеральный директор
10 октября 2025 18:36

Как применяют искусственный интеллект в Купаловском театре – рассказал генеральный директор

Как сделать культуру доступной для всех слоёв населения – рассказал депутат Мингорсовета
10 октября 2025 18:31

Как сделать культуру доступной для всех слоёв населения – рассказал депутат Мингорсовета

Чем Купаловский театр порадует зрителя в 106-м сезоне – рассказал гендиректор
20 сентября 2025 14:18

Чем Купаловский театр порадует зрителя в 106-м сезоне – рассказал гендиректор

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра
16 сентября 2025 07:41

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра

Что театр может предложить молодёжи, чтобы это стало мейнстримом? Ответил гендиректор Купаловского театра
14 февраля 2025 14:10

Что театр может предложить молодёжи, чтобы это стало мейнстримом? Ответил гендиректор Купаловского театра

Купаловский театр открыл 105-й сезон – по традиции зрителям показали «Павлинку»
29 августа 2024 19:41

Купаловский театр открыл 105-й сезон – по традиции зрителям показали «Павлинку»

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве
03 октября 2022 14:15

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске
27 декабря 2019 10:25

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

«Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные новогодние представления покажут в Минске
27 декабря 2019 10:24

«Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные новогодние представления покажут в Минске

«Продлятся до четырёх». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске
27 декабря 2019 09:53

«Продлятся до четырёх». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города
09 сентября 2019 19:02

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города