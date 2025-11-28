Новости по тегу #Александр Шестаков

В последующие годы один из акцентов сделают на сильных регионах, которым предстоит равняться на столицу. И важно, чтобы Минск оставался достойным примером – это общая цель.
«Невозможно не применять такие методы и быть в стороне, потому что это помогает грамотно изучить потребительский спрос на те или иные спектакли».
Сегодня наиболее хорошая и практично действующая программа – это, конечно, региональная программа «Культура Беларуси», которая реализуется в городе Минске. Там учтены все задачи – от профессионального развития искусства до поддержки любительского творчества.
В студии «Нового утра» Александр Викторович Шестаков, генеральный директор Купаловского театра, и актриса Мария Колесникович, исполнительница роли Павлинки.
Дизайн циферблата ясно и коротко повествует о визитной карточки театра – спектакле «Павлинка», которым по традиции открывается каждый сезон.
«Театр – это одно из дополнений, которое влияет на сознание наших детей. И мы так же, вместе с системой образования занимаемся элементом воспитания и влияния на наши души и сердца подрастающего поколения».
Классическая постановка – одна из визитных карточек Купаловского театра. В спектакле раскрывается народный характер и мастерски отражается литературный язык.
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