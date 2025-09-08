Слуцк масштабно и ярко отметил День города

Слуцку – 1020 лет! Празднование юбилея город начал с областного праздника народных ремесел «Слуцкие пояса». Фестиваль собрал представителей со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смотром достижений Слуцка и Слуцкого района в разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до культуры и искусства – стало масштабное шествие. Оно собрало представителей трудовых коллективов, организаций и творческих объединений региона. А кульминацией торжества стал праздничный концерт и чествование лучших.

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома:

Этот всегда праздник всех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему родной земли. Он знаменует величие многовековой истории Слуцка, трагические испытания, победы многих поколений наших предков. Наш город, несмотря на 1020-летний юбилей, сохранил в себе энергию молодости. Он развивается, прирастает новыми микрорайонами, становится все более удобным для жизни.

Слутчане – трудолюбивый народ, который чтит свои традиции и развивает город по всем направлениям. Слуцкий район один из крупнейших Минской области, и всегда на нас равняется вся область. То есть мы в ответе за всех. Поэтому наши показатели – это показатели всего региона.

Я очень рада, что приехала сюда, в Слуцк, поступила именно в медицинский колледж. Я поздравляю с этим прекрасным праздником всех слутчан. Надеюсь, что город будет также процветать дальше.

Я очень люблю этот город, всю жизнь здесь живу. Мне 46 лет, и я счастлива.