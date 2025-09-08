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Минлесхоз о пожаре на границе Польши и Украины: переход огня на территорию Беларуси не допущен

08 сентября 2025 13:49
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Угроза трансграничного пожара сохраняется, но огонь за ночь не перекинулся на нашу территорию. В зоне риска по-прежнему – Лельчицкий лесхоз. Накануне на территории Украины, буквально в 200 метрах от нашей границы, вспыхнул пожар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Минлесхоза принимают все возможные меры, чтобы не допустить распространения огня на нашу территорию: на месте круглосуточно дежурит государственная лесная охрана, дополнительно расширили минерализованные полосы.

Минлесхоз о пожаре на границе Польши и Украины: переход огня на территорию Беларуси не допущен-2

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь: 
Самая сложная пожароопасная обстановка, конечно же, у нас по лесхозам южных регионов нашей республики – это Брестская и Гомельская области, в частности, в Лельчицком лесхозе. Благодаря слаженным и оперативным действиям работников государственной охраны Лельчицкого лесхоза не допущен переход огня на территорию нашей республики. На данный момент ситуация контролируема. Производятся соответствующие противопожарные мероприятия.

Напомним, пожарная обстановка остается сложной – за неделю в Беларуси произошло 23 возгорания, 8 из них – 7 сентября. В связи с этим, в 27-ми районах страны действую запреты на посещение лесов.

# Пожары

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