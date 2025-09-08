Минлесхоз о пожаре на границе Польши и Украины: переход огня на территорию Беларуси не допущен

Угроза трансграничного пожара сохраняется, но огонь за ночь не перекинулся на нашу территорию. В зоне риска по-прежнему – Лельчицкий лесхоз. Накануне на территории Украины, буквально в 200 метрах от нашей границы, вспыхнул пожар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Минлесхоза принимают все возможные меры, чтобы не допустить распространения огня на нашу территорию: на месте круглосуточно дежурит государственная лесная охрана, дополнительно расширили минерализованные полосы.