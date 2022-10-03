БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве

Новости Беларуси. Творческий тандем актеров и будущих преподавателей. Между педагогическим университетом имени Максима Танка и театром имени Янки Купалы подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности».

В планах совместная реализация значимых художественно-исторических проектов через театральное искусство. В рамках договора с педуниверситетом будут организованы выставки, мастер-классы, а также экскурсии. Многолетнее сотрудничество Купаловского театра с педуниверситетом берет начало с 2016 года. Нынешнее соглашение – это часть культурно-образовательного проекта БГПУ «Через искусство к культуре будущих педагогов».

Александр Шестаков, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мы будем планировать раскрывать и доносить до обычного нашего зрителя различные премьеры, наше белорусское национальное достояние. И очень важно, что в рамках этого мероприятия, нашего договора о сотрудничестве, будут проходить и выставки, и мастер-классы, и экскурсии. Будем рассказывать и приучать всех к нашему театральному искусству.

Светлана Коптева, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Наш проект, который называется «Через искусство к культуре будущих педагогов» направлен как раз таки на совершенствование и развитие духовности, нравственности будущих педагогов и, конечно же, на гражданско-патриотическое воспитание. Впереди еще несколько театров. Это направление очень отзывается в сердцах и душах.