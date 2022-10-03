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БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве

03 октября 2022 14:15
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Новости Беларуси. Творческий тандем актеров и будущих преподавателей. Между педагогическим университетом имени Максима Танка и театром имени Янки Купалы подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности».

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве-1

В планах совместная реализация значимых художественно-исторических проектов через театральное искусство. В рамках договора с педуниверситетом будут организованы выставки, мастер-классы, а также экскурсии. Многолетнее сотрудничество Купаловского театра с педуниверситетом берет начало с 2016 года. Нынешнее соглашение – это часть культурно-образовательного проекта БГПУ «Через искусство к культуре будущих педагогов».

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве-3

Александр Шестаков, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мы будем планировать раскрывать и доносить до обычного нашего зрителя различные премьеры, наше белорусское национальное достояние. И очень важно, что в рамках этого мероприятия, нашего договора о сотрудничестве, будут проходить и выставки, и мастер-классы, и экскурсии. Будем рассказывать и приучать всех к нашему театральному искусству.

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве-5

Светлана Коптева, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Наш проект, который называется «Через искусство к культуре будущих педагогов» направлен как раз таки на совершенствование и развитие духовности, нравственности будущих педагогов и, конечно же, на гражданско-патриотическое воспитание. Впереди еще несколько театров. Это направление очень отзывается в сердцах и душах.

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве-7

В начале сентября БГПУ подписал договор о сотрудничестве с Республиканским театром белорусской драматургии. Уже проходят совместные творческие встречи, выставки и мастер-классы.

# Театр # Александр Шестаков # Светлана Коптева # Новости Минска и Минской области

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