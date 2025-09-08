Онлайн-переговоры президентов стран-участниц БРИКС проходят в закрытом формате

Владимир Путин и Си Цзиньпин принимают участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС. Он стартовал 8 сентября в 15:00 дня по минскому времени. Общение проходит в закрытом формате и, как ожидается, продлится около двух часов. Совместного заявления по итогам встречи не планируется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит проходит по инициативе бразильского президента. Эксперты уверены, что лидеры поднимут вопрос о торговой политике Трампа. Ранее он заявил, что повысит тарифы против государств, якобы поддерживающих «антиамериканскую политику БРИКС». Сейчас бразильская палата внешней торговли активно рассматривает потенциальные ответные действия. Процедура разрешения тарифного спора уже была запущена 11 августа в рамках Всемирной торговой организации. Запрос предполагает проведение консультации со штатами относительно ранее введенных пошлин. Напомним, что американские тарифы против Бразилии уже достигли критических 50 %. Весьма высокие пошлины действуют также в отношении Индии и Канады.