Куда сходить с детьми в День города в Минске?

Веломарафон, концерт или документальное кино! 8 сентября Минск будет праздновать свой день рождения – и в каждом районе города для нас приготовили что-то особенное. Шумный праздник и интеллектуальные встречи, фудкорты, опен-эйры и много чего ещё.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков.

Куда пойти с детьми?

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Много зон активностей предусмотрено и для семей с детками. Ну, например, на Дворце спорта планируется детская игровая зона. Если брать 9-ое число, мероприятия будут проходить в рамках празднования Дня города – это День танкиста, там будут различные развлекательные мероприятия, в том числе, для детей, которые смогут не только поиграть в различные компьютерные игры, но и также поучаствовать в различных интерактивных играх. Это в музейно-парковом комплексе «Победа». Поэтому возможность отдохнуть и получить настоящий семейный отдых имеется не только на основных площадках, но и в каждом районе нашего города.