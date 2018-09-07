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Куда сходить с детьми в День города в Минске?

07 сентября 2018 08:43
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Веломарафон, концерт или документальное кино! 8 сентября Минск будет праздновать свой день рождения – и в каждом районе города для нас приготовили что-то особенное. Шумный праздник и интеллектуальные встречи, фудкорты, опен-эйры и много чего ещё.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков.

Куда пойти с детьми?

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Много зон активностей предусмотрено и для семей с детками. Ну, например, на Дворце спорта планируется детская игровая зона. Если брать 9-ое число, мероприятия будут проходить в рамках празднования Дня города – это День танкиста, там будут различные развлекательные мероприятия, в том числе, для детей, которые смогут не только поиграть в различные компьютерные игры, но и также поучаствовать в различных интерактивных играх. Это в музейно-парковом комплексе «Победа». Поэтому возможность отдохнуть и получить настоящий семейный отдых имеется не только на основных площадках, но и в каждом районе нашего города.

Куда сходить с детьми в День города в Минске?-1

Какие нововведения будут в этом году? Какая программа запланирована? Узнаете, посмотреть видеоматериал.

# День города в Минске # общество # Александр Шестаков # Фотофакт

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