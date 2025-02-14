Что театр может предложить молодёжи, чтобы это стало мейнстримом? Ответил гендиректор Купаловского театра

Взаимодействие культуры и общества многослойно. Каждое произведение искусства, каждая традиция играет свою уникальную роль в формировании нашего общего сознания и идентичности. Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Александр Шестаков, депутат Минского городского Совета депутатов:

Все закладывается в семье. Могу с уверенностью сказать, мне весьма приятно, когда родители меня привлекали к различным культурным мероприятиям. И я только сегодня, с возрастом, понимаю, насколько это было важно и интересно, насколько моя детская жизнь была богата такими культурными мероприятиями.

Сегодня театр – это одно из дополнений, которое влияет на сознание наших детей. И мы так же, вместе с системой образования занимаемся элементом воспитания и влияния на наши души и сердца подрастающего поколения. Это дает нам возможность подготовить молодежь и воспитать для страны.

Кажется, Достоевский сложный по литературе, но вместе с тем мы недавно выпустили спектакль «Дядюшкин сон». Сделали настолько легким в понимании, что даже если человек его не прочитал, он настолько легок в восприятии и в понимании материала, что потом, если он прикоснется к непосредственно источнику, прочтет драматургический материал, он поймет, что это очень легкая, интересная в режиссуре работа.