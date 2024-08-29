Купаловский театр открыл 105-й сезон – по традиции зрителям показали «Павлинку»

По традиции белорусскому зрителю показали легендарную «Паўлінку». Классическая постановка – одна из визитных карточек Купаловского театра. В спектакле раскрывается народный характер и мастерски отражается литературный язык. К слову, первый раз его представили на сцене в 1944 году, когда театр находился в Томске во время оккупации. На сегодняшний день театр славится широким репертуаром – пластичные спектакли, музыкальные вечеринки, а также камерные постановки по произведениям современных писателей. Юбилейный сезон также планирует быть насыщенным. Громкие премьеры уже не за горами. В планах актеров расширить горизонты и покорить публику из Поднебесной.

Александр Шестаков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы: Запланировано достаточно много как различных гастрольных, так и творческих обменных поездок. Потому что мы ждем гостей (не только сами куда-то уезжаем), которые к нам планируют приехать. Самое главное, чтобы лучшие спектакли были представлены на нашей, в том числе купаловской, сцене.

Ольга Нефедова, заслуженная артистка Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Планы, конечно, тоже грандиозные. Даст бог, все получится, утвердится и случится. Планы – это Кандрат Крапива, постановка «Брама неуміручасці», Влада Ольховская, очень замечательная пьеса. Планы хорошие и в мировой драматургии.

К юбилею готовились основательно. Совместно с «Белпочтой» был разработан проект, который включает в себя коллекцию конвертов, с изображением белорусских театров. Один конверт – один храм искусства. Стоит отметить, что совсем скоро Купаловский представит и новые сувениры. Среди них майки, шопперы, куклы и брелки.