Ламин Ямаль потерял паспорт после разгромной победы Испании над Турцией

Футболист из испанской сборной Ламин Ямаль вылетел из Турции, хотя и потерял паспорт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Turkiye Today.

Днем ранее испанцы разгромили турков со счетом 6:0 в матче на отбор на чемпионат мира, где молодой футболист отдал голевые передачи.

Сообщалось, что форвард пытался найти паспорт в автобусе команды и раздевалке, но не смог найти.

При этом он пытался найти паспорт в багаже. Позже Королевская испанская федерация по футболу связалась с властями Турции, после чего Ямаль вылетел на частном самолете спустя несколько часов.

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