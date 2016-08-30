Более 90 мероприятий и грандиозный фейерверк: Минск готовится к празднованию 949-го Дня рождения

Новости Беларуси. От возложения к обелиску Победы до грандиозного фейерверка! Минск готовится к празднованию 949-го Дня рождения. Волной торжества третьего сентября захлестнет все административные районы. Всю палитру основных успехов и достижений минчан передадут больше 90 праздничных мероприятий.

Любителям активного образа жизни в этот день подарят Парк экстремальных видов спорта в 12 часов на улице Столетова. А за незабываемыми эмоциями можно отправиться ко Дворцу спорта в 22.00 на музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Кроме того, на площадках, где и развернутся массовые гуляния, в эти праздничные дни круглосуточно будут дежурить медики, спасатели и милиция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Фейерверк, конечно, будет достаточно интересен для наших зрителей. Приглашаем посетить концертную программу, в которой ожидаются сюрпризы. Также посмотреть на заключительное шоу – фейерверк.