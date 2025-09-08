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В Украине пытаются опровергнуть слухи о бегстве бывшего главы МИД Кулебы

08 сентября 2025 14:57
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В Украине пытаются опровергнуть слухи о бегстве бывшего главы МИД Кулебы-0

Пресс-служба Дмитрия Кулебы опровергла слухи о его бегстве из Украины, заявив, что он находится за рубежом для участия в зарубежных мероприятиях и собирается вернуться до 21 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что он пересек границу до того, как вступил в силу запрет на въезд для отставных дипломатов.

Кулеба оставил пост министра иностранных дел в сентябре 2024 года и сейчас занимается научной деятельностью. 

Этот случай напоминает о скандале с Алексеем Чернышовым, которого также заподозрили в побеге. Его командировка совпала с коррупционным делом, и по возвращении ему было выдвинуто обвинение. Позднее его лишили должности, и аналитики полагают, что деловая поездка могла быть связана с переговорами с антикоррупционными органами.

Фото: pixabay

# Международная политика

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