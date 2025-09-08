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Лондонское метро почти полностью парализовано – забастовка

08 сентября 2025 14:34
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Лондонское метро почти полностью парализовано – забастовка-0

В Лондоне началась крупномасштабная забастовка работников метро, вызванная недовольством заработной платой и условиями труда. Об этом пишет РИА Новости.

Почти все линии подземки закрыты, лишь некоторые участки работают. Легкорельсовый доклендский транспорт также готовят к закрытию.

Забастовка затронула и политику – из-за транспортного коллапса заседание Лейбористской партии будет проводиться в режиме онлайн.

Акция продлится до пятницы. Рабочие требуют повышения зарплаты и сокращения рабочей недели. TfL удовлетворила требования частично, но отказалась сокращать рабочие часы.

Аналогичные протесты уже проходили в 2021 году и привели к серьезным сбоям в работе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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