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Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города

09 сентября 2019 19:02
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Новости Беларуси. Более 100 праздничных площадок примут гостей на День белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные мероприятия стартуют уже 13 сентября, но пик активностей придётся на выходные.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-1

Основные гулянья развернутся вдоль проспекта Победителей. Центральной станет площадка у Дворца спорта: здесь же будет финиш масштабного мотопробега от Кургана Славы.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-4

Фестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2019» объединит спортивные и развлекательные зоны, выставки-продажи, фуд-корты, выступления музыкантов, мото- и автоэкстремалов. Ярких красок вечеру добавит музыкально-пиротехническое шоу.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-7

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Минского городского исполнительного комитета:
Будут проходить различные праздничные мероприятия и в районах города. Это спортивный забег на каблучках в Заводском районе возле «Чижовка-Арены», в Лошицком усадебно-парковом комплексе для жителей Ленинского района. Например, для жителей Октябрьского района – в «Солнечной долине». В Заводском районе возле «Чижовка-Арены» пройдут и уличные гонки, поэтому при посещении тех или  иных праздничных мероприятий просьба обращать внимание на работу общественного транспорта.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-10

15 сентября обещает быть не менее насыщенным. Утром центр города примет самый масштабный спортивный флешмоб – полумарафон объединит десятки тысяч людей со всего мира.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-13

Любителям истории обязательно придётся по душе фестиваль «Минск старажытны». Рыцарские турниры, соревнования лучников, реконструкции сражений и интерактивные зоны разных эпох развернутся в зелёной зоне на пересечении Машерова – Победителей. А по соседству, в парке Победы, пройдёт «День танкиста».

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города-16

# Праздничные даты # Культура # Александр Шестаков # Фотофакт

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