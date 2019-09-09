Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города

Новости Беларуси. Более 100 праздничных площадок примут гостей на День белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные мероприятия стартуют уже 13 сентября, но пик активностей придётся на выходные.

Основные гулянья развернутся вдоль проспекта Победителей. Центральной станет площадка у Дворца спорта: здесь же будет финиш масштабного мотопробега от Кургана Славы.

Фестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2019» объединит спортивные и развлекательные зоны, выставки-продажи, фуд-корты, выступления музыкантов, мото- и автоэкстремалов. Ярких красок вечеру добавит музыкально-пиротехническое шоу.

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Минского городского исполнительного комитета:

Будут проходить различные праздничные мероприятия и в районах города. Это спортивный забег на каблучках в Заводском районе возле «Чижовка-Арены», в Лошицком усадебно-парковом комплексе для жителей Ленинского района. Например, для жителей Октябрьского района – в «Солнечной долине». В Заводском районе возле «Чижовка-Арены» пройдут и уличные гонки, поэтому при посещении тех или иных праздничных мероприятий просьба обращать внимание на работу общественного транспорта.

15 сентября обещает быть не менее насыщенным. Утром центр города примет самый масштабный спортивный флешмоб – полумарафон объединит десятки тысяч людей со всего мира.