«Продлятся до четырёх». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске
Достаем хлопушки и бенгальские огни. Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую и самое время выстроить культурную программу.
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков.
Что ожидает минчан и гостей города в новогоднюю ночь?
Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Очень много мероприятий ожидается в новогоднюю ночь, более 25 мероприятий в саму новогоднюю ночь. Думаю, что каждый после семейного торжества найдет себе возможность посетить или прогуляться по городу.
Раньше основное торжество проходило возле Дворца спорта, в этом году оно будет на Октябрьской площади?
Александр Шестаков:
В любом случае, концепция тех или иных мероприятий периодически меняется с учетом пожеланий гостей нашей столицы и жителей нашего города. В этом году возле Дворца спорта будет проходить рождественская ярмарка с музыкальным сопровождением. Если вы придете туда, то потом ночью можно посмотреть на фейерверк в 01:30, а само культурное событие будет проходить на площади Октябрьская.
До которого часа длятся гулянья? Как будет ходить общественный транспорт?
Александр Шестаков:
Праздничные мероприятия продлятся до четырех ночи, в среднем, они все так заканчиваются по всему городу Минску.
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Что касается общественного транспорта, то наши коллеги организуют работу общественного наземного транспорта до пяти утра. Что касается работы минского метрополитена, они запускают в 4 утра на станции метро «Октябрьская» и «Купаловская», запуск последних посетителей в 04:15.
Все ждут салюта. В этом году будет что-то необычное?
Александр Шестаков:
В Минске будет фейерверк в 01:30 на площадке возле Дворца спорта. Будет возможность понаблюдать за ним с различных площадок. Фейерверк будет сопровождаться музыкальным сопровождением и лазерными световыми эффектами, поэтому это будет достаточно ярко, интересно и продолжительностью где-то 11-12 мин.