«Продлятся до четырёх». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске

Достаем хлопушки и бенгальские огни. Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую и самое время выстроить культурную программу. «Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков. Что ожидает минчан и гостей города в новогоднюю ночь? Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Очень много мероприятий ожидается в новогоднюю ночь, более 25 мероприятий в саму новогоднюю ночь. Думаю, что каждый после семейного торжества найдет себе возможность посетить или прогуляться по городу.

Раньше основное торжество проходило возле Дворца спорта, в этом году оно будет на Октябрьской площади? Александр Шестаков:

В любом случае, концепция тех или иных мероприятий периодически меняется с учетом пожеланий гостей нашей столицы и жителей нашего города. В этом году возле Дворца спорта будет проходить рождественская ярмарка с музыкальным сопровождением. Если вы придете туда, то потом ночью можно посмотреть на фейерверк в 01:30, а само культурное событие будет проходить на площади Октябрьская.

До которого часа длятся гулянья? Как будет ходить общественный транспорт? Александр Шестаков:

Праздничные мероприятия продлятся до четырех ночи, в среднем, они все так заканчиваются по всему городу Минску. «Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные новогодние представления покажут в Минске