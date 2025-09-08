Что такое экологическое служение и как БПЦ взаимодействует с Минприроды? Рассказал протоиерей

В программе «Прикосновение к свету» встретились с протоиереем Владимиром Долгополовым, координатором БПЦ по взаимодействию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Олег Лепешенков, СТВ:

Каждое первое воскресенье сентября в православных храмах совершается особое молитвенное пение о хранении творения Божия. Почему это служение так важно для церкви?

Владимир Долгополый, координатор по взаимодействию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы помним, еще в раю Бог поручил этот мир человеку, не подарил его, не дал его в пользование, но поручил его заботе. И поэтому у заботы человечества об окружающей среде есть и богословская сторона. Мы находимся в храме, в месте, которое посвящено Богу, в месте, где возносятся молитвы к Богу, где возносятся благодарения Богу. Всякое служение церкви в этом смысле есть приношение Богу, в том числе и служение экологическое. Если говорить о более простых и практических вещах, мы видим то, что разумное потребление и забота не только друг о друге, но и ответственность о том, что находится вокруг нас, находят свои какие-то конкретные практические шаги. Допустим, в этом храме, в этом приходе есть специальное место, куда люди приносят ненужные им вещи, одежду, и после сортировки передается тем, кто в них нуждается. Таким образом, мы избавляемся от необходимости производить все больше и больше одежды, а учимся как можно дольше ценить то, что Бог нам уже дал сегодня. Олег Лепешенков:

Как еще современный человек может поучаствовать в сохранении Божьего творения, той природы, которая нас окружает?

Владимир Долгополый:

Если говорить о практическом опыте приходов и монастырей Белорусской православной церкви, который к этому периоду времени уже есть, накопился, мы можем сказать и о вторичном использовании разного рода ресурсов, и о бережном отношении к тем природным ресурсам, которые у нас есть. Мы не стремимся засорить природу и окружающую нас среду вокруг храмов, но стараемся ее сохранить и благоустроить. Это и разного рода водные ресурсы, источники, святые ключи, которые не засыпаются, а наоборот облагораживаются, тем самым мы сохраняем наше богатство и природное разнообразие, которое вокруг них. И один из важнейших аспектов – это просвещение, и экологическое, и церковное. Олег Лепешенков:

А как в этом отношении развивается взаимодействие с государством?