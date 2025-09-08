В Минской области продолжается уборка кукурузы на силос и зерно

О процессе кормозаготовки в хозяйствах Воложинского района, а также о том, как качество рациона животных влияет на производство молока – репортаж Анны Куртасовой.

В Минской области жаркая пора заготовки кормов. Аграрии намерены получить около 4 миллионов тонн зеленой массы. Основа питательных кормов – кукурузный силос. Чтобы его получить в нужном объеме, хозяйствам региона предстоит убрать около 200 тысяч гектаров с витаминной культурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе предстоит заготовить 135 тысяч тонн кукурузного силоса. Только в хозяйстве «Бобровичи» под культуру отвели почти полторы тысячи гектаров. Основная задача – не упустить время и своевременно убрать зеленый урожай.

Диана Шишко, главный агроном сельхозфилиала «Бобровичи»:

В этом году мы посеяли 1 480 гектаров кукурузы. Из них 400 гектаров пойдет на зерно, 1 080 – на силос. Планируем заготовить около 25 тысяч силоса и убрать на зерно (по плану стоит) 3 тысячи. Но в связи с погодными условиями будем смотреть, как будет

Для минимизации рисков, аграрии экспериментируют с сортами, чтобы гарантированно получить урожай.