Где перекроют движение в День города в Минске?

Веломарафон, концерт или документальное кино! 8 сентября Минск будет праздновать свой день рождения – и в каждом районе города для нас приготовили что-то особенное. Шумный праздник и интеллектуальные встречи, фудкорты, опен-эйры и много чего ещё.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков.

Где узнать про перекрытое движение в День города?

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Рекомендую, конечно же, посмотреть внимательно маршрут перекрытия дорожного движения, который размещён на сайте Минского городского исполнительного комитета, так как 8-го числа планируется с самого утра у нас проведение на проспекте Победителей физкультурно-спортивного праздника и 9-го числа – Минский полумарафон.