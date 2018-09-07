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Где перекроют движение в День города в Минске?

07 сентября 2018 08:54
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Веломарафон, концерт или документальное кино! 8 сентября Минск будет праздновать свой день рождения – и в каждом районе города для нас приготовили что-то особенное. Шумный праздник и интеллектуальные встречи, фудкорты, опен-эйры и много чего ещё.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома – Александр Шестаков.

Где узнать про перекрытое движение в День города?

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Рекомендую, конечно же, посмотреть внимательно маршрут перекрытия дорожного движения, который размещён на сайте Минского городского исполнительного комитета, так как 8-го числа планируется с самого утра у нас проведение на проспекте Победителей физкультурно-спортивного праздника и 9-го числа – Минский полумарафон.

Где перекроют движение в День города в Минске? -1

# День города в Минске # общество # Александр Шестаков # Фотофакт # Праздничные даты

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