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За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?

23 марта 2018 19:45
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Новости Беларуси. Несколько десятков культурных мероприятий запланировано на 24-25 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?-1

В Верхнем городе откроется выставка «Минск – территория культуры». Также здесь пройдёт онлайн-трансляция с Международного конкурса юных вокалистов имени Шаляпина. Подготовил приятные сюрпризы и Минский зоопарк. Так, в дни каникул один билет станет пропуском сразу для двух посетителей. 

За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?-4

Александр Шестаков, заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:
В парке Дружбы народов 25 марта будет проходить акция «Прилетай в Беларусь». Вроде бы акция такая незначительная, но она дает возможность заботиться о тех птицах, которые сейчас весной прилетают в нашу столицу, в нашу Беларусь.

За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?-7

Кроме того, Минск примет участие в акции «Час Земли»: на 60 минут погаснут огни большого города. В рамках экологического мероприятия запланирована и велопрогулка. Ожидает сюрприз и тех, кто присоединится к Международному дню поэзии: рассказав стихотворение, можно будет бесплатно выпить чашку кофе в ряде заведений. Бесплатно и без демонстрации ораторского таланта можно попасть на  корейское кино – его дни объявлены в столице.

# общество # Фотофакт # Отдых # Александр Шестаков

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