За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?

Новости Беларуси. Несколько десятков культурных мероприятий запланировано на 24-25 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Верхнем городе откроется выставка «Минск – территория культуры». Также здесь пройдёт онлайн-трансляция с Международного конкурса юных вокалистов имени Шаляпина. Подготовил приятные сюрпризы и Минский зоопарк. Так, в дни каникул один билет станет пропуском сразу для двух посетителей.

Александр Шестаков, заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

В парке Дружбы народов 25 марта будет проходить акция «Прилетай в Беларусь». Вроде бы акция такая незначительная, но она дает возможность заботиться о тех птицах, которые сейчас весной прилетают в нашу столицу, в нашу Беларусь.