Лукашенко: «Мы готовы ответить на любые провокации!» Чего ждать от выборов Президента в 2025-м?

Выборы Президента станут прологом для новой пятилетки. Голосование состоится 26 января 2025 года. На неделе ЦИК завершил прием документов для регистрации инициативных групп. Впереди – сбор подписей, регистрация потенциальных кандидатов и предвыборная агитация. В чем особенности этой электоральной кампании, разбиралась наш политобозреватель Полина Королева. С научной точки зрения электоральный период – интересное время: происходит политизация общества, избиратели более детально изучают программы кандидатов и глубже начинают разбираться в том, чем живет страна.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Политика нашего государства достаточно последовательна, социально-направленная, миролюбивая. Эти принципы останутся основополагающими и в будущем. И это вопрос уже даже не столько личности Президента, сколько соответствия этих намерений чаяниям нашего белорусского народа. Влияние на выбор избирателей оказывают не только внутренние факты, но и обстановка в соседних государствах. Часто получается, что там, где трава казалась зеленее, на деле выжженное поле.

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Белорусское общество преодолело то состояние турбулентности, которое мы могли наблюдать в 2020 году. И в настоящее время, согласно целому ряду проведенных исследований, мы отчетливо видим, что есть запрос на стабильное функционирование социума, ориентация на то, что политическая электоральная кампания должна проходить спокойно, конструктивно, чтобы уверенно смотреть в будущее.

Сравнения с 2020 годом неизбежны. На многое те события открыли глаза. Выводы сделаны. Еще раз в одни и те же силки мы не попадем. Так, впервые за 30 лет в выборах не будут участвовать представители прозападных течений. Во-первых, на законодательном уровне финансирование извне запрещено, а иностранного гражданства у потенциального кандидата быть не должно, к тому же увеличен ценз оседлости. Во-вторых, как и на референдуме 2022 года, создание на президентских выборов участков для голосования за рубежом не предусмотрено. В конце концов, справедливо во ли, что выбирать главу государства и курс развития Беларуси будет тот, кто в Беларуси не живет? И все же один избирательный участок для тех, кто приедет из-за рубежа и не имеет регистрации в стране, Центральная избирательная комиссия организует в Минске. Александр Посталовский:

Если сравнивать с 2004 годом, то доверие к системе правоохранительных органов, государственной безопасности выросло почти в два раза, более чем на 30 процентов, эти показатели составляют примерно 68, 70, 72 процента, то есть высокие показатели доверия. Тем не менее к провокациям мы готовы, учитывая, что в наши выборы вмешивались каждый раз и что в 2020-м к пропасти мы подошли опасно близко.