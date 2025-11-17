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Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ-2026 по футболу

17 ноября 2025 09:43
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Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ-2026 по футболу-0

Сборная Норвегии по футболу обыграла Италию со счетом 4:1 в заключительном туре отбора к чемпионату мира 2026 года и вышла в финальную часть турнира. Об этом пишет ТАСС.

Голы забили Антонио Нуса, Эрлинг Холланд и Йёрген Ларсен, а у итальянцев отличился Франческо Эспозито.

Норвежцы набрали 24 очка и заняли первое место в группе, Италия с 18 очками выйдет в стыковые матчи, это первое выступление Норвегии на чемпионате мира с 1998 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, в нем примут участие 48 национальных команд, а жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Фото: pixabay

# Футбол

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