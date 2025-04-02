Большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в Союзном государстве – социсследование

Интеграционные процессы в Союзном государстве поддерживает подавляющее большинство жителей нашей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования. Ученые опросили белорусов разных профессий, социальных групп и возрастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно Россию респонденты чаще всего назвали самым перспективным экономическим партнером; ее также считают надежным союзником на мировой арене. Социологи отмечают положительную динамику: в условиях геополитической нестабильности доверие к России среди белорусов только крепнет. Чего нельзя сказать про отношение к другим приграничным государствам.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

С нашими непосредственными территориальными соседями – Литва, Латвия, Польша, Украина – фиксируется ухудшение взаимоотношений с этими государствами, согласно оценкам респондентов. Но это в принципе абсолютно логично, учитывая, какую деструктивную политику заняли эти государства по отношению к нашей стране. В целом, как показывают результаты исследования, именно отношения к Российской Федерации, именно как Союзное государство, это востребованное, это воспринимаемое абсолютно позитивно большинством населением форма интеграции и как направление во внешней политике нашей страны.

Вместе с тем растет уровень доверия белорусов к Китайской Народной Республике – она занимает второе место по популярности после России. Социологи также отмечают улучшение отношения наших граждан к Казахстану.