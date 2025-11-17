Стабфонды, урожаи и итоги года – что с продовольственной безопасностью? Обсудят в «По существу»

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов? Сегодня вечером на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет о продовольственной безопасности и итогах сельхоз-года.

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