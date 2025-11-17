Прямой эфир

Стабфонды, урожаи и итоги года – что с продовольственной безопасностью? Обсудят в «По существу»

17 ноября 2025 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов? Сегодня вечером на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет о продовольственной безопасности и итогах сельхоз-года.

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube.

Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. Не пропустите ток-шоу. 17 ноября в 18:30.

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки
17 ноября 2025 08:22

ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки

Депутаты Палаты представителей направляются в свои избирательные округа
17 ноября 2025 08:02

Депутаты Палаты представителей направляются в свои избирательные округа

Белорусские таможенники и пограничники были заранее готовы к возобновлению работы КПП
17 ноября 2025 07:43

Белорусские таможенники и пограничники были заранее готовы к возобновлению работы КПП