Белорус 23 года работает участковым милиционером – пообщались с ним в профессиональный праздник

17 ноября в Беларуси отмечается День участкового инспектора милиции. Семейные конфликты, и профилактика административных правонарушений, работа с лицами, ведущими асоциальный образ жизни – это все дело участкового инспектора. Этот человек первым всегда входит в контакт с жителями своего района.

О своей службе рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Михаил Дворко, старший участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД города Минска.

Александр Меженный, ведущий:

С чего началась ваша служба? Вы всегда хотели бы пойти в милицию или всегда хотели стать участковым?