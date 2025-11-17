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Белорус 23 года работает участковым милиционером – пообщались с ним в профессиональный праздник

17 ноября 2025 10:04
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17 ноября в Беларуси отмечается День участкового инспектора милиции. Семейные конфликты, и профилактика административных правонарушений, работа с лицами, ведущими асоциальный образ жизни – это все дело участкового инспектора. Этот человек первым всегда входит в контакт с жителями своего района.

О своей службе рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Михаил Дворко, старший участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД города Минска.

Александр Меженный, ведущий:
С чего началась ваша служба? Вы всегда хотели бы пойти в милицию или всегда хотели стать участковым?

Белорус 23 года работает участковым милиционером – пообщались с ним в профессиональный праздник-2

Михаил Дворко, старший участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД города Минска:
Решение было еще с детства принято. После окончания школы я поступил в Академию Министерства внутренних дел.

Юрий Царев, ведущий:
Вы окончили академию и сразу же пошли работать участковым милиционером. И 20 лет вы служили вот в этой должности.

Михаил Дворко:
23 года.

Белорус 23 года работает участковым милиционером – пообщались с ним в профессиональный праздник-4

Юрий Царев:
Меняется ли структура хулиганства того времени и нынешних правонарушений?

Михаил Дворко:
Хулиганов стало меньше. Люди стали более дисциплинированные, образованные и в правовой сфере. Поведение у них, конечно же, поменялось.

Белорус 23 года работает участковым милиционером – пообщались с ним в профессиональный праздник-6

Михаил Дворко:
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем образования службы участковых инспекторов милиции. Вы все вносите вклад в обеспечение безопасности нашего государства и спокойствия граждан. Пожелаю вам профессиональных успехов, профессионального роста, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Подробности смотрите в видео.

# Милиция Беларуси # Интервью # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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