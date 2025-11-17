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В британском Кроуборо вспыхнули антимигрантские протесты

17 ноября 2025 09:23
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В Великобритании с новой силой вспыхнули антимигрантские протесты. На этот раз эпицентром стал город Кроуборо на юге страны. Несколько тысяч человек вышли на улицы, выступая против планов правительства по размещению беженцев на соседней военной базе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местных жителей беспокоит безопасность. Многие установили в домах сигнализацию. Кроме того, горожане уверены, что большое количество нелегалов сделает Кроуборо непривлекательным для туристов. При этом власти страны считают, что размещение беженцев в военных лагерях снизит привлекательность Великобритании для мигрантов. По замыслу чиновников, условия проживания в казармах должны быть менее комфортными по сравнению с гостиницами.

# Протесты

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