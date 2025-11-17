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В Польше повреждена основная железная дорога по направлению в Украину

17 ноября 2025 09:18
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На северо-востоке Польши повреждена железная дорога, которая является основным путем в Украину. Инцидент произошел на линии Демблин-Варшава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждение путей в районе города Жичин обнаружил машинист поезда. В это время в вагонах находились два пассажира и несколько членов бригады, никто не пострадал. Сейчас железнодорожное движение на участке прекращено, все составы идут по соседним путям. На месте работают спецслужбы. Власти страны не исключают, что это теракт. Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил о задержании в Польше восьми человек по подозрению в подготовке диверсий.

# ЧП

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