Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх

Реалити-шоу «Есть девчонка одна» на телеканале РТР Беларусь – третий сезон собрал самых удивительных, самых восхитительных девушек нашей страны, представительниц простых, но очень важных профессий. Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участница третьего сезона, суперфиналистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» Юлия Василькова. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы вообще решились на это?

Юлия Василькова, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:

Предложили от работы поучаствовать – из отдела образования позвонили. Честно, до этого я не смотрела. Но после этого вопроса пересмотрела – у меня появился страх камер. Я отказалась. Но мы ехали с мужем в машине, и он сказал: а почему бы и нет? Нотки сомнения появились после этого. Коллеги, подружки сказали: Юля, мы в тебя верим. Дети сказали: мама, ты что, нужно соглашаться!

Юрий Царев, ведущий:

Юля – учительница начальных классов. Что страшнее: камеры или первый раз прийти в первый класс? Юлия Василькова:

Камера. Юрий Царев:

Что было самое неожиданное в этом шоу для вас? Юлия Василькова:

Неожиданным был второй день. Очень эмоционально сложный.