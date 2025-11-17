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Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх

17 ноября 2025 10:14
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Реалити-шоу «Есть девчонка одна» на телеканале РТР Беларусь – третий сезон собрал самых удивительных, самых восхитительных девушек нашей страны, представительниц простых, но очень важных профессий.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участница третьего сезона, суперфиналистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» Юлия Василькова.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы вообще решились на это?

Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх-2

Юлия Василькова, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
Предложили от работы поучаствовать – из отдела образования позвонили. Честно, до этого я не смотрела. Но после этого вопроса пересмотрела – у меня появился страх камер. Я отказалась.

Но мы ехали с мужем в машине, и он сказал: а почему бы и нет? Нотки сомнения появились после этого. Коллеги, подружки сказали: Юля, мы в тебя верим. Дети сказали: мама, ты что, нужно соглашаться!

Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх-4

Юрий Царев, ведущий:
Юля – учительница начальных классов. Что страшнее: камеры или первый раз прийти в первый класс?

Юлия Василькова:
Камера.

Юрий Царев:
Что было самое неожиданное в этом шоу для вас?

Юлия Василькова:
Неожиданным был второй день. Очень эмоционально сложный.

Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх-6

Юлия Василькова:
Спортивные соревнования – это всегда на лайте, это круто, очень нравится, но есть страхи, с которыми сложно справляться. Это змеи. Это триггер, даже когда ты просто думаешь об этом – внутри все останавливается. Это сложно и страшно.

Подробности смотрите в видео.

# Телевидение # Интервью # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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