Финалистке 3 сезона «Есть девчонка одна» пришлось гладить змею! Она рассказала, как переборола страх
Реалити-шоу «Есть девчонка одна» на телеканале РТР Беларусь – третий сезон собрал самых удивительных, самых восхитительных девушек нашей страны, представительниц простых, но очень важных профессий.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участница третьего сезона, суперфиналистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» Юлия Василькова.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы вообще решились на это?
Юлия Василькова, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
Предложили от работы поучаствовать – из отдела образования позвонили. Честно, до этого я не смотрела. Но после этого вопроса пересмотрела – у меня появился страх камер. Я отказалась.
Но мы ехали с мужем в машине, и он сказал: а почему бы и нет? Нотки сомнения появились после этого. Коллеги, подружки сказали: Юля, мы в тебя верим. Дети сказали: мама, ты что, нужно соглашаться!
Юрий Царев, ведущий:
Юля – учительница начальных классов. Что страшнее: камеры или первый раз прийти в первый класс?
Юлия Василькова:
Камера.
Юрий Царев:
Что было самое неожиданное в этом шоу для вас?
Юлия Василькова:
Неожиданным был второй день. Очень эмоционально сложный.
Юлия Василькова:
Спортивные соревнования – это всегда на лайте, это круто, очень нравится, но есть страхи, с которыми сложно справляться. Это змеи. Это триггер, даже когда ты просто думаешь об этом – внутри все останавливается. Это сложно и страшно.
Подробности смотрите в видео.