Куда белорусы чаще обращаются за медицинской помощью? Провели опрос

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

У нас был исследовательский проект, посвященный оценке системы здравоохранения, восприятия нашего населения. Мы в нашем исследовании ставили вопрос: куда вы обращаетесь за оказанием медицинской помощи? Видно, что большинство, конечно, выбирает и поликлиники, есть и служба скорой помощи, приемный покой.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А не было варианта – к бабке-шептунье какой-нибудь?

Александр Посталовский:

Условно говоря, это там 1,5-2 процента. Но я бы сказал еще другое. Да, конечно, те данные, которые мы видим, это тот проект, который посвящен изучению оценки системы здравоохранения. Но очень интересно, мы выявили тенденцию, реализуя уже другой исследовательский проект, проект по туризму. И казалось бы, вот причем здесь туризм, а причем здесь, условно говоря, медицина? И тут мы задавали вопросы, в частности, тем иностранцам, гражданам, которые приезжают в нашу страну. И непосредственно в структуре их топ-предпочтений, наряду с историко-культурным туризмом, промышленным туризмом, есть такое понятие, как медицинский туризм. Эти люди верят белорусским врачам, они верят белорусской системе здравоохранения, они верят профессионалам.