Институт социологии узнал у белорусов, удовлетворены ли они безопасностью в стране

Безопасность – одна из базовых потребностей человека. А в условиях глобальной нестабильности ее роль возрастает многократно. В Беларуси эта потребность граждан удовлетворена сполна. Об этом свидетельствуют данные проведенного социсследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам, 90,4 % респондентов удовлетворены охраной общественного порядка в своем населенном пункте, 94,6 % опрошенных чувствуют себя в безопасности в общественных местах, а в собственном доме или квартире – более 96 %. Исходя из этого, можно судить о высоком уровне доверия к правоохранительной системе и мерам, направленным на обеспечение комфортной и безопасной жизни. Белорусы поддерживают новые инициативы: свыше 88 % опрошенных одобряют установку камер в общественных местах.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

В настоящее время вопросы безопасности приобретают первостепенный актуальный характер. Все-таки мы живем в такое время, с одной стороны, как и геополитической турбулентности, и внешнего санкционного давления. И в принципе в эпоху цифровизации растет и разнообразное количество различных противоправных деяний. И в этой связи вопросы безопасности выходят, безусловно, на первый план.

Поддерживает население и ужесточение наказаний за тяжкие преступления. Вопрос общественной морали также не остается без внимания: более 57 % белорусов готовы поддержать запрет на игорный бизнес.