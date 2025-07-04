Около 80% белорусов считают День Независимости важным личным праздником

Особенно показательно, что порядка 90 % опрошенных отмечают: сохранение государственного суверенитета остается ключевым фактором сплочения общества. Основные знания о Великой Отечественной войне белорусы получают от старших поколений, свидетельствуют данные опроса. Это говорит о крепких традиционных ценностях и живой связи между прошлым и настоящим.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Когда респонденты отвечали в контексте того, кто является настоящим патриотом, что необходимо для развития патриотического сознания, доминировали такие тенденции как необходимо жить и работать в нашей стране и уважать историю, и государственную символику. Если люди говорят о том, что жить и работать в нашей стране это действительно для них значимый, это важный фактор развития патриотического сознания, это явное свидетельство того, что люди одобряют и сам по себе этот праздник, и в принципе все те достижения, которые были достигнуты нашим обществом и нашей страной в период 30-летия становления института президентства нашей страны.

Опрос проводился методом телефонного интервьюирования, выборка составила 900 респондентов. Такой объем позволяет минимизировать статистическую погрешность и отражает общенациональные тенденции. Мониторинг общественного мнения проводится регулярно, охватывая темы исторической памяти, восприятия государственных праздников и ключевых событий национальной истории.