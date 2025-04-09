60% белорусов доверяют государственным СМИ – опрос Института социологии НАН

Государственные СМИ Беларуси не только увеличивают уровень доверия среди населения, но и показывают значительное качественное развитие. Это показали последние исследования Института социологии Национальной академии наук. Опрос зафиксировал, что 60 % белорусов доверяют государственным СМИ, что на 21,6 % выше показателей 2021 года, когда последний раз до этого изучался данный вопрос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские СМИ сделали значительный рывок в качестве контента, глубине аналитики и техническом оснащении. При этом сильной стороной являются – достоверность и взвешенность подачи информации. 62,6 % респондентов заявили, что для проверки спорной информации обратятся именно к государственным СМИ. Отмечается и рост доверия в политической журналистике. На фоне этого зарубежные медиа теряют аудиторию в Беларуси – им доверяют лишь 1,5 % опрошенных. Даже среди молодежи, традиционно более ориентированной на альтернативные источники, отмечается рост интереса к качественному отечественному контенту.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Безусловно, это очень значимый фактор и в контексте информационной безопасности нашей страны. Все-таки мы живем в неспокойное время в условиях внешних геополитических вызовов, внешних информационных угроз. И, безусловно, то, что если государственные и наши национальные средства массовой информации пользуются доверием среди населения, это свидетельствует о конструктивном информационном поле. Результаты это, безусловно, промежуточные. Все-таки считаю, что нашим журналистам не нужно останавливаться на достигнутом.

Данное исследование проводилось методом личного интервью по репрезентативной выборке. Были охвачены все регионы и возрастные группы населения. В этом году Институт социологии НАН Беларуси продолжит исследование уровня доверия населения к СМИ. Уже в конце предстоящего лета будет проведен новый соцопрос.