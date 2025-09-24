Каким СМИ доверяют белорусы? Провели опрос

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси: При измерении медиапространства аудитории СМИ есть очень много различных медиапоказателей, таких как рейтинг, охват аудитории. Но есть еще такой важный медиапоказатель, как доверие к СМИ. Доверие – это социальная психологическая убежденность аудитории в достоверности информационного контента. В 2020 году, как известно, наше общество, наше население столкнулось с деструктивным информационным воздействием и в обществе сформирован объективный спрос на достоверную, качественную информацию.

Александр Посталовский:

Мы фиксируем, начиная с 2021 года, практически в два раза увеличатся показатели востребованности государственных СМИ. То есть порядка 60%, абсолютное большинство населения склонно доверять именно государственным средствам массовой информации. На сегодня государственное СМИ – это одновременно и достоверность, и объективность, и фактологичность. Опять же, журналистика у нас переформатирована, и очень значимый тренд – сегодня и авторская, и экспертная журналистика. Эти тенденции нашли отражение в тех показателях, которые мы видим.

Белорусских журналистов народ знает, народ их идентифицирует, они прекрасно разбираются, какие программы. Если раньше в какой-то степени журналистика была такая, знаете, досуговая, то сейчас она экспертно-аналитическая, и мы это также видим в огромной степени востребованности именно общественно-политического контента.