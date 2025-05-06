Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН

Кому, а главное, чему можно доверять. Это едва ли не самый актуальный вопрос современности. На информационном фронте развернуто самое настоящее противостояние, цель которого – умы и сердца людей. Медиапространство наводняют фейки и разного рода вбросы. Однако на уловки манипуляторов белорусы попадаются все реже, предпочитая черпать информацию из достоверных источников.

У наших граждан неуклонно растет уровень доверия к государственным средствам массовой информации. По данным социологических исследований, за последние четыре года белорусы выражают самый высокий уровень доверия к государственным СМИ и очень низкий – к зарубежным. Так, для проверки достоверности информации о том или ином событии почти 63 % респондентов обращаются к официальным белорусским медиа. И менее 3 % – к негосударственным и иностранным. Несмотря на активное развитие интернета, самым востребованным источником получения информации остается телевидение. Его предпочитают более 52 % опрошенных. Вторую позицию занимают новостные сайты и порталы – к ним на постоянной основе обращаются около 47 % респондентов. Тройку лидеров с результатом в 22 % замыкают социальные сети. За ними следуют мессенджеры, газеты, радио и прочие источники.