Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН
Кому, а главное, чему можно доверять. Это едва ли не самый актуальный вопрос современности. На информационном фронте развернуто самое настоящее противостояние, цель которого – умы и сердца людей. Медиапространство наводняют фейки и разного рода вбросы. Однако на уловки манипуляторов белорусы попадаются все реже, предпочитая черпать информацию из достоверных источников.
У наших граждан неуклонно растет уровень доверия к государственным средствам массовой информации. По данным социологических исследований, за последние четыре года белорусы выражают самый высокий уровень доверия к государственным СМИ и очень низкий – к зарубежным. Так, для проверки достоверности информации о том или ином событии почти 63 % респондентов обращаются к официальным белорусским медиа. И менее 3 % – к негосударственным и иностранным. Несмотря на активное развитие интернета, самым востребованным источником получения информации остается телевидение. Его предпочитают более 52 % опрошенных. Вторую позицию занимают новостные сайты и порталы – к ним на постоянной основе обращаются около 47 % респондентов. Тройку лидеров с результатом в 22 % замыкают социальные сети. За ними следуют мессенджеры, газеты, радио и прочие источники.
Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60 % – а это на треть больше, чем в 2021 году. За подтверждением тех или иных фактов большинство обращается именно к отечественным телеканалам, порталам и печатным источникам. Особенно популярны у наших граждан материалы на общественно-политические темы. Показатели доверия к контенту такого содержания ежегодно растут на 12-13 %, несмотря на трансформацию медиапространства.
Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
В настоящее время происходит медиаконвергенция. Стирание условных границ между традиционными средствами массовой информации и сетевыми ресурсами. С тем же телевизионным контентом и радиоконтентом можно знакомиться и в мессенджерах, и в сети Интернет. И поэтому, скорее всего, в ближайшие несколько лет мы будем говорить уже о форматах. То есть, скажем, аудиовизуальный формат, подкастовый формат. Границы между средствами массовой информации стираются.
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Социологи опросили порядка 1800 респондентов – такое количество участников обеспечивает минимизацию погрешностей в результатах. Исследование медиапространства проводится ежегодно ко Дню работников радио, телевидения и связи. Его страна отметит уже 7 мая.