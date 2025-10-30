V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников
Технологические и культурные перемены сегодня особенно заметны – общество ищет новые формы стабильности и доверия. Исследования показывают, что более 95% белорусов отмечают, что живут в безопасной и стабильной стране. Устойчивость социальной системы доказывает и высокий уровень доверия к отечественным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучшие социологи Беларуси, России и Казахстана участвуют в научно-практической конференции в Минске.
Вопросы исторической памяти, особенности медиапотребления, отношение к системе здравоохранения и образования сегодня особенно волнуют общество. Поэтому эти темы в фокусе внимания научного сообщества.
Минск принимает V Международную конференцию «Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы». Более 150 участников из Беларуси, России и Казахстана обмениваются опытом, чтобы выстроить общий вектор для исследований в вопросах наиболее востребованных обществом.
Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
Если говорить непосредственно об исследовательском проекте, касающегося доверия к СМИ, это наш совместный исследовательский проект с Министерством информации Республики Беларусь.
Основная тенденция, которую мы выявляем в рамках этого проекта, что абсолютное большинство населения, более 60 %, доверяют государственным средствам массовой информации, доверяют общественно-политическому контенту, который воспроизводит непосредственно наше телевидение, наши телевизионные каналы.
Социология остается важнейшим инструментом анализа общественных настроений. Исследования охватывают широкий спектр тем и зачастую дают ответ: куда обществу двигаться дальше. Наука активно использует искусственный интеллект: цифровые системы помогают анализировать массивы данных, выявлять закономерности и строить прогнозы.
Павел Дудин, ведущий научный сотрудник института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН:
Древнекитайский, классический китайский вэньянь был доступен до недавнего времени только экспертам. Это было очень долго, дорого переводить. Сейчас искусственный интеллект позволяет буквально за считаные часы добираться до очень важных, уникальных экспонатов.
У нас были замеры, мы посмотрели, какие инструменты работают. И в общем, этим отчасти приехали поделиться, потому что подобного рода знания универсальны и инструменты, которыми мы можем пользоваться, тоже универсальны.
Ученые объединяют усилия, чтобы глубже понять общественные процессы, укреплять доверие и развивать научное сотрудничество в интересах государства.