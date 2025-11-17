Китайская международная ярмарка высоких технологий в Шэньчжене завершила свою работу

Цифровые решения. Завершила свою работу трехдневная Китайская международная ярмарка высоких технологий, уже 27-я по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная площадка цифрового экспо располагалась в городе Шэньчжэнь на юге страны. Участие в выставке приняли свыше 50 компаний из более чем 20 стран, а также делегации 700 международных организаций и ведомств. Это одно из самых влиятельных событий в сфере технологий не только в Китае, но и во всем мире.

Александр Палашевский, генеральный директор индустриального центра цифровизации:

Мы первый раз находимся в Китае, и сегодня мы представляем проект – индустриальный центр цифровизации. Эта компания занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации промышленных предприятий на разном уровне. То есть у нас система мест, система автоматизации лабораторий, BI-решения, отдельным блоком решения в виде аналитики и другие. Мы заинтересованы в поиске партнеров в Китае.