Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Ксавье Моро, военный и политический аналитик (Франция): Я это принял как ультиматум Западу, потому что сейчас ситуация на фронте очень сложная для Киева.

Вадим Боровик, политолог: Вашингтон вот этот конфликт в Европе устраивает, и они пользуются недоговороспособностью сторон. Каждая страна пытается с позиции силы.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Неважно, что у вас закопано, как у вас развита добывающая промышленность, перерабатывающая. Этого всего в Украине уже нет. Оно было 30 лет назад, когда был Советский Союз.

Ксавье Моро:

Что происходит в Украине, это нас не касается. У Франции нет интереса ни в Черном море, ни в Украине.