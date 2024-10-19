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Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

19 октября 2024 14:19
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Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров?

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Ксавье Моро, военный и политический аналитик (Франция):
Я это принял как ультиматум Западу, потому что сейчас ситуация на фронте очень сложная для Киева. 

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Вадим Боровик, политолог:
Вашингтон вот этот конфликт в Европе устраивает, и они пользуются недоговороспособностью сторон. Каждая страна пытается с позиции силы. 

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Кирилл Молчанов, политический эксперт:
Прописана полностью сдача национальных интересов, включая, скорее всего, список ресурсов, их местонахождение, сроки.

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Неважно, что у вас закопано, как у вас развита добывающая промышленность, перерабатывающая. Этого всего в Украине уже нет. Оно было 30 лет назад, когда был Советский Союз.

Ксавье Моро:
Что происходит в Украине, это нас не касается. У Франции нет интереса ни в Черном море, ни в Украине.

САСС уполномочен заявить на телеканале РТР Беларусь в воскресенье, 20 октября, 22.00.

# Международная политика # Александр Михайлов # Кирилл Молчанов # Вадим Боровик # Надежда Сасс

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