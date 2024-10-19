Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров?
Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров?
Ксавье Моро, военный и политический аналитик (Франция):
Я это принял как ультиматум Западу, потому что сейчас ситуация на фронте очень сложная для Киева.
Вадим Боровик, политолог:
Вашингтон вот этот конфликт в Европе устраивает, и они пользуются недоговороспособностью сторон. Каждая страна пытается с позиции силы.
Кирилл Молчанов, политический эксперт:
Прописана полностью сдача национальных интересов, включая, скорее всего, список ресурсов, их местонахождение, сроки.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Неважно, что у вас закопано, как у вас развита добывающая промышленность, перерабатывающая. Этого всего в Украине уже нет. Оно было 30 лет назад, когда был Советский Союз.
Ксавье Моро:
Что происходит в Украине, это нас не касается. У Франции нет интереса ни в Черном море, ни в Украине.
САСС уполномочен заявить на телеканале РТР Беларусь в воскресенье, 20 октября, 22.00.