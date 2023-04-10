Как отреагировал Запад на размещение ТЯО в Беларуси и что будет дальше? Прогноз от Александра Михайлова

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Может ли быть принято решение США о переносе ядерных тактических зарядов из баз, которые сейчас находятся в тех же Нидерландах и Бельгии, уже в Польшу и Литву? Либо все-таки градус напряжения будет снижен?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Заявление о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси, во-первых, отрезвляюще действует на западные элиты. И мы делаем такие выводы, исходя из анализа реакции общественности на заявления России и Беларуси и ответной реакции западных политиков. Они в растерянности, они в замешательстве. У них перемешались карты. Они не прогнозировали такой ход со стороны нашей коалиции. Надо понимать, что против коллективного Запада работает коалиция. Россия со своими союзниками вступила в очень серьезное противостояние, возможно, растянутое на много лет. Правильно, что мы возвращаемся в памяти к 1962 году. После Карибского кризиса, в котором победила наша сторона, это мы заставили их вывести вооружение с нашего континента. Именно после Карибского кризиса СССР 30 лет жил спокойно, не боясь военных атак. Кто вообще на планете осмелился бы рыпнуться на Советский Союз после Карибского кризиса, когда американцы утерлись и вывезли свои ракеты и ядерные боеприпасы? Правильно в нашем дискурсе звучит необходимость демонстрации наших военно-технических возможностей. Причем Путин недавно об этом упоминал. У нас есть ядерный полигон на Новой Земле, на котором когда-то взрывали царь-бомбу и ряд других ядерных боеприпасов. Нас уже не сдерживает ДНЯО. Как он может сдерживать, когда американцы размещают ядерное оружие у своих военно-политических союзников по линии НАТО? А чем Союзное государство отличается от союзных связей внутри НАТО? Ничем. По сути, это такая же коллективная воля на использование имеющегося вооружения. И правильно говорил Лукашенко, что стратегические вооружения пока еще никто не трогает, а их больше всего боятся на территории США, потому что именно стратегическим оружием будем бить по Америке, если она осмелится начать ядерную войну с нашим Союзным государством. Поэтому тактическое ядерное оружие – это привет Европе. Это еще не привет США. Надежда Сасс:

Можем ожидать, что соседи по ЕС в свете новых реалий поспособствуют тому, чтобы те же горячие головы…

Вадим Боровик, политолог:

Здесь есть нюансы. Посмотрите, как Вашингтон сейчас спокоен. Когда говорили про ядерные возможности России в регионе Черного моря, тогда они сразу начали угрожать и говорить, что будет неприемлемый ущерб РФ нанесен. Сейчас они спокойны. Сегодня Байден говорит, что мы на пике экономического развития, все у нас замечательно. Не нервничают американцы пока что, они говорят так: мы сегодня на провокации РФ не поддаемся, в эту игру мы не играем. Видим, что в Брюсселе больше волнуются. Это рядом. Поляки начали опять тянуть одеяло на себя. Они и так затоптали Германию в Европе, а сейчас вообще хотят ее полностью дезавуировать, но Германа попала под внешнее управление Вашингтона. Конечно, в этой ситуации должна быть очень ответственная политика. Но я еще раз хочу нас всех от этих настроений увести. Это нельзя было делать накануне СВО. Это позор пропаганде, которая всех убедила, что все просто. Я хочу, чтобы мы сейчас, уже приняв холодный душ, думали очень прагматично, обдуманно. Надо понимать, что китайская позиция будет очень сдержанной, взвешенной, обдуманной.