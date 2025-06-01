Михайлов: пора Финский залив переименовать в Русский
Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Гипотетически представим перестрелку между российским и финским боевыми кораблями в Балтике. Ясно, что это не автоматический большой конфликт, до него еще нужно дойти и предпринять ряд эскалационных ступеней, но все же давайте постараемся смоделировать последствия, потому как, на мой взгляд, судя по действиям и заявлениям, наши враги, по-другому их не назовешь, к этому в теории готовы.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Я думаю, что нужно уделить особое внимание двум регионам России балтийским – это Калининградской области и Ленинградской области. Причем, на мой взгляд, с политической точки зрения, НАТО было бы удачнее организовать военную провокацию прямо в Финском заливе, вблизи Ленинградской области и ключевых объектов, и его и портовые, и военные инфраструктуры, и пограничные инфраструктуры. Тем более то, что в таком случае в конфликт ввязываются, прежде всего Эстония и Финляндия, недавно втянутые.
Если посмотреть на Калининградскую область, то в случае военной эскалации там неизбежно будут втянуты Польша, Швеция, Дания. И даже Германия, которая находится по соседству. Это наверняка пугает командование Альянса, поэтому, если они будут планировать военную провокацию, я думаю, это будет Финский залив, который, кстати, давно пора переименовать в Русский залив по примеру новой американской администрации. Там не стесняются этим заниматься, а мы почему-то вечно себя сдерживаем.
Александр Михайлов:
Нужно понимать то, что в случае реальных военных боевых столкновений кораблей, я верю в то, что можем испытать атаки БЭКами (надводные, подводные беспилотные аппараты, роботизированные надводные платформы), которые могут нести на себе в том числе элементы артиллерийского вооружения, элементы ПВО, то есть это вообще новый подход к боевым действиям в море, когда вы вроде не подключаете свои ключевые военные корабли и вроде боевые расчеты не участвуют в боевых действиях, а в это время на море воюют между собой роботизированные платформы, БЭКи, которые могут нести по 300-400 килограммов боевой части.
Это очень серьезные вооружения, которые могут разрушать в том числе и портовую инфраструктуру, не только бить по кораблям, но и нести прямую угрозу жителям приморских городов. Так что, на мой взгляд, нужно опасаться такого сценария, когда без опознавательных знаков появятся группировки вот этих надводных и подводных дронов, несущих боевые части. Будет «замыливаться» в западных СМИ эта ситуация, рассказываться про группы проукраинских аквалангистов, добровольцев, кого угодно, но чтобы НАТО не прозвучало, потому что они прекрасно понимают, что реальный морской бой в Балтике между Россией и Финляндией, вами упомянутой, приведет к Третьей мировой войне. Нельзя воевать ядерным государствам.