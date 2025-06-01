Михайлов: пора Финский залив переименовать в Русский

Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Гипотетически представим перестрелку между российским и финским боевыми кораблями в Балтике. Ясно, что это не автоматический большой конфликт, до него еще нужно дойти и предпринять ряд эскалационных ступеней, но все же давайте постараемся смоделировать последствия, потому как, на мой взгляд, судя по действиям и заявлениям, наши враги, по-другому их не назовешь, к этому в теории готовы.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Я думаю, что нужно уделить особое внимание двум регионам России балтийским – это Калининградской области и Ленинградской области. Причем, на мой взгляд, с политической точки зрения, НАТО было бы удачнее организовать военную провокацию прямо в Финском заливе, вблизи Ленинградской области и ключевых объектов, и его и портовые, и военные инфраструктуры, и пограничные инфраструктуры. Тем более то, что в таком случае в конфликт ввязываются, прежде всего Эстония и Финляндия, недавно втянутые. Если посмотреть на Калининградскую область, то в случае военной эскалации там неизбежно будут втянуты Польша, Швеция, Дания. И даже Германия, которая находится по соседству. Это наверняка пугает командование Альянса, поэтому, если они будут планировать военную провокацию, я думаю, это будет Финский залив, который, кстати, давно пора переименовать в Русский залив по примеру новой американской администрации. Там не стесняются этим заниматься, а мы почему-то вечно себя сдерживаем.