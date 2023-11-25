США отстают по военпрому. Какое оно – оружие будущего – обсудят в «САСС уполномочен заявить»

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите в это воскресенье, 26 ноября, сразу после итоговой программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:

Научно-техническая революция и война. Говорим об оружии будущего.

Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа (Россия):

У нас скоро уже дроны будут постепенно приобретать возможности управления самими собой. И они работают в связке с артиллерией, с бронетанковыми войсками, сухопутными подразделениями пехоты.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас появились стрелковое вооружение, боеприпасы, которых никогда не было. И это, кстати, задача, которая была поставлена Президентом около пяти лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене.

Юрий Дудкин, военный эксперт, участник движения «Другая Украина»:

Соединенные Штаты и члены блока НАТО намного отстают в этих разработках, а тем более в производстве.

Александр Михайлов:

Люди занимаются производством этих изделий, потому что один Путин, и даже Александр Григорьевич, они не могут уследить за всеми тенденциями. На местах работать нужно людям, которые разбираются в вооружении.