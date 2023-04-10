Российское ядерное оружие или американское – какое сильнее? Ответил руководитель Бюро военно-политического анализа

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Если говорить о дальнейших планах, какое может быть развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Нужно еще сказать пару слов о развитии СНВ-III, потому что теперь получается, что Беларусь связана с РФ условиями и этого договора. Ситуация там довольно сложная, потому что мы уже с начала пандемии не посылаем американцам взаимные миссии по контролю за развернутыми ядерными боеприпасами на стратегических объектах. По сути, за эти три года ненаблюдения друг за другом у нас появилось полное недоверие, полное непонимание, что делать дальше, потому что Россия готова к наблюдательным комиссиям, посылать свои миссии и принимать американские. Американцы в свою очередь очень долго тянули с ответом, в итоге Россия на Послании Путина, которое прозвучало до Александра Григорьевича, президент заявил о приостановлении членства России в СНВ-III. Беларусь пока еще не планирует и не размещает на своей территории стратегическое ядерное оружие. Мы должны понимать, что стратегическое ядерное оружие – это триада. Это не только межконтинентальные баллистические ракеты. Это, скорее, тот тип стратегического оружия, который постепенно уходит в прошлое, это уже некий архаизм, потому что есть подводный ядерный флот, постоянно курсирующие в международном водном пространстве наши ядерные субмарины, которые несут на себе ядерные боеголовки, – они и есть самая опасность для Америки, потому что мы можем наносить удары как с восточного, так и с западного побережья. Наши аналитики просчитали еще на закате советской эпохи, что для уничтожения 80 % промышленного и практически 100 % социального потенциалов США нам достаточно около 100 боеприпасов примерно по 800 килотонн тротила в эквиваленте. То есть, в принципе, 2-3 ядерные субмарины с полным боекомплектом «Булав» с разделяющими боеголовками – и нет никаких США. Американцы понимают, что против этого оружия их системы ПВО и ПРО не сработают. Вообще, американская система ПВО и ПРО – это для стран второго и третьего мира.