Российское ядерное оружие или американское – какое сильнее? Ответил руководитель Бюро военно-политического анализа

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Если говорить о дальнейших планах, какое может быть развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь?
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Нужно еще сказать пару слов о развитии СНВ-III, потому что теперь получается, что Беларусь связана с РФ условиями и этого договора. Ситуация там довольно сложная, потому что мы уже с начала пандемии не посылаем американцам взаимные миссии по контролю за развернутыми ядерными боеприпасами на стратегических объектах. По сути, за эти три года ненаблюдения друг за другом у нас появилось полное недоверие, полное непонимание, что делать дальше, потому что Россия готова к наблюдательным комиссиям, посылать свои миссии и принимать американские. Американцы в свою очередь очень долго тянули с ответом, в итоге Россия на Послании Путина, которое прозвучало до Александра Григорьевича, президент заявил о приостановлении членства России в СНВ-III. Беларусь пока еще не планирует и не размещает на своей территории стратегическое ядерное оружие.
Мы должны понимать, что стратегическое ядерное оружие – это триада. Это не только межконтинентальные баллистические ракеты. Это, скорее, тот тип стратегического оружия, который постепенно уходит в прошлое, это уже некий архаизм, потому что есть подводный ядерный флот, постоянно курсирующие в международном водном пространстве наши ядерные субмарины, которые несут на себе ядерные боеголовки, – они и есть самая опасность для Америки, потому что мы можем наносить удары как с восточного, так и с западного побережья.
Наши аналитики просчитали еще на закате советской эпохи, что для уничтожения 80 % промышленного и практически 100 % социального потенциалов США нам достаточно около 100 боеприпасов примерно по 800 килотонн тротила в эквиваленте. То есть, в принципе, 2-3 ядерные субмарины с полным боекомплектом «Булав» с разделяющими боеголовками – и нет никаких США. Американцы понимают, что против этого оружия их системы ПВО и ПРО не сработают. Вообще, американская система ПВО и ПРО – это для стран второго и третьего мира.
Александр Михайлов:
Это не против России, тем более не против Китая уже, потому что с прошлого года Китай стал гиперзвуковой державой и поставил на вооружение два гиперзвуковых изделия, чем американцы сделать до сих пор не могут. Что сделала Россия еще 6 лет назад, а 5 лет назад официально поставив на вооружение гиперзвуковое оружие. Когда американцы дойдут до постановки на вооружение собственных гиперзвуковых носителей (по нашим подсчетам, это 2024-2025 годы) – вот тогда наступит эпоха совсем другого США. Во-первых, они попытаются доминировать еще больше, во-вторых, начнется военный конфликт с Китаем именно после этого момента. Они тянут эту историю с Китаем, потому что пока у них нет гиперзвука, в области боев на морском пространстве Китай, естественно, потопит их очень просто. Им нечем будет перехватывать его гиперзвуковые ракеты. Американцы создадут свой гиперзвук и начнут очень серьезную эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это в каком-то смысле станет точкой выхода Америки из украинского кейса, потому что они не смогут вести две кампании наступательного характера на разных фронтах, но для Китая наступает время «Ч», потому что Китай сейчас очень внимательно наблюдает за конфликтом в Украине, он очень внимательно изучает ТТХ американских вооружений, потому что им воевать этим оружием через 2-3 года.
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