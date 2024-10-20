«Это лишь вопрос времени». Грозит ли Евросоюзу распад? Мнение экспертов

Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Грозит ли Евросоюзу распад?

Вадим Боровик, политолог:

Когда есть какие-то кризисные моменты, когда надо было воспользоваться дотациями и помощью Европейского союза, все были рады, особенно вновь прибывшие страны. Голосовали на референдумах, входили и брали. А когда нужно нести издержки сегодня с учетом того, что оборваны связи между Российской Федерацией и Европейским союзом, соответственно, не поступают дешевые энергоносители, соответственно, издержки на производствах, соответственно, сокращения есть реальные, нужно диверсифицировать рынки. Растет себестоимость продукции, соответственно, она не так хорошо продается. И это ощущается на жизни простого гражданина. Вот тогда сразу начинают популярность набирать радикальные, праворадикальные партии. Или левые радикальные партии, которые такую повестку озвучивают: если бы мы сами – мы бы могли более успешно. Ну и реально, когда у вас, например, своя валюта, вы можете играть с курсом. Когда у вас единая валюта, вы уже бремя инфляции и прочее несете совместно. Сложная ситуация, и здесь просто экзамен перед Европейским союзом, как этот кризисный период пройдет. Я не думаю, что он развалится, но то, что эта санкционная политика обоюдно остро бьет и по Российской Федерации, и по Европейскому союзу, это объективный факт. И это подрывает изнутри и Российскую Федерацию, ее социально-политическую стабильность, и социально-политическую стабильность в странах Европы.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

На мой взгляд, распад Евросоюза поможет вот этим самым локомотивам Европы устоять в XXI веке. Ведь если Германия вернется к марке, если Франция вернется к франку, если Италия вернется к лире и так далее, Греция – к драхме. Когда зона Евро сама при себе дает новым игрокам в Евросоюзе подниматься. Но локомотивы надрываются. И после того, как нам оборвали энергетические связи с Европой, Евросоюз перестал быть тем, чем он был. Вот когда у него был дешевый газ из России, когда у него была дешевая рабочая сила из Восточной Европы, когда у них были возможности не замечать Россию как еще одного крупнейшего игрока на планете, они очень хорошо шли вперед. Сейчас мы видим ситуацию. Промышленность сбежит из Европы, цены на энергоносители взлетели в 5-6 раз по разным государствам. Оборонка, вот вы ее похвалили, но она не смогла превзойти российского ВПК по воспроизведению нужных объемов вооружения, даже для украинского кейса. А теперь спросите, готовы ли они сами себя защищать в случае реальной войны между Евросоюзом, то есть европейскими государствами Альянса, и Россией? Я думаю, что приоритет будет на российской стороне.