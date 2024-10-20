Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Грозит ли Евросоюзу распад?
Украина с молотка. Устроит ли такой «план победы» Зеленского западных партнеров, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Грозит ли Евросоюзу распад?
Вадим Боровик, политолог:
Когда есть какие-то кризисные моменты, когда надо было воспользоваться дотациями и помощью Европейского союза, все были рады, особенно вновь прибывшие страны. Голосовали на референдумах, входили и брали. А когда нужно нести издержки сегодня с учетом того, что оборваны связи между Российской Федерацией и Европейским союзом, соответственно, не поступают дешевые энергоносители, соответственно, издержки на производствах, соответственно, сокращения есть реальные, нужно диверсифицировать рынки. Растет себестоимость продукции, соответственно, она не так хорошо продается. И это ощущается на жизни простого гражданина.
Вот тогда сразу начинают популярность набирать радикальные, праворадикальные партии. Или левые радикальные партии, которые такую повестку озвучивают: если бы мы сами – мы бы могли более успешно. Ну и реально, когда у вас, например, своя валюта, вы можете играть с курсом. Когда у вас единая валюта, вы уже бремя инфляции и прочее несете совместно. Сложная ситуация, и здесь просто экзамен перед Европейским союзом, как этот кризисный период пройдет.
Я не думаю, что он развалится, но то, что эта санкционная политика обоюдно остро бьет и по Российской Федерации, и по Европейскому союзу, это объективный факт. И это подрывает изнутри и Российскую Федерацию, ее социально-политическую стабильность, и социально-политическую стабильность в странах Европы.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
На мой взгляд, распад Евросоюза поможет вот этим самым локомотивам Европы устоять в XXI веке. Ведь если Германия вернется к марке, если Франция вернется к франку, если Италия вернется к лире и так далее, Греция – к драхме. Когда зона Евро сама при себе дает новым игрокам в Евросоюзе подниматься. Но локомотивы надрываются. И после того, как нам оборвали энергетические связи с Европой, Евросоюз перестал быть тем, чем он был.
Вот когда у него был дешевый газ из России, когда у него была дешевая рабочая сила из Восточной Европы, когда у них были возможности не замечать Россию как еще одного крупнейшего игрока на планете, они очень хорошо шли вперед. Сейчас мы видим ситуацию. Промышленность сбежит из Европы, цены на энергоносители взлетели в 5-6 раз по разным государствам. Оборонка, вот вы ее похвалили, но она не смогла превзойти российского ВПК по воспроизведению нужных объемов вооружения, даже для украинского кейса.
А теперь спросите, готовы ли они сами себя защищать в случае реальной войны между Евросоюзом, то есть европейскими государствами Альянса, и Россией? Я думаю, что приоритет будет на российской стороне.
Кирилл Молчанов, политический эксперт:
Сегодня дело в том, что в Евросоюзе политика победила экономику. Если изначально это был проект союза угля и стали, где действительно экономические определенные были идеалы выстроены на первый фланг, то сейчас мы видим, что все перебилось одной сплошной политикой, которая абсолютно недальновидная.
Даже если взять руководству Евросоюза, та же Урсула фон дер Ляйен или тот же Борелль, они, в принципе, одержимы какой-то идеей бесконечной борьбы с Россией через финансирование и вооружение Украины. Их абсолютно не интересует, куда уходят эти миллиарды денег европейских налогоплательщиков.
Но правильно сказали, что та же Словакия или, например, та же Венгрия абсолютно не понимают, почему они должны тоже содержать вот эти все определенные «хотелки» той же Урсулы фон дер Ляйен, если они за нее не голосовали. Поэтому я думаю, что, как и любой проект, он не вечен, но это лишь вопрос времени.