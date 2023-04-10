Чем отличается тактическое ядерное оружие от стратегического? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В чем отличие между тактическим ядерным оружием и стратегическим?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Тактическое ядерное оружие небольшой мощности, если сравнивать со стратегическим ядерным оружием. Мы можем привести пример мощности ядерных боеприпасов, исходя из взрыва ядерной бомбы в Хиросиме (это около 15 килотонн тротила в эквиваленте). И, допустим, сравнить его с недавним взрывом в Бейруте. Около 2 килотонн тротила в эквиваленте – мощность взрыва селитры.

Надежда Сасс:

Мы сейчас обратим внимание на график. Так выглядят зоны поражения от боеприпаса в 100 килотонн. Александр Михайлов:

Да, до 30-40 килотонн боеприпасы называются тактическим ядерным оружием. Обычно уже более мощные боеприпасы относятся к разряду стратегических боеприпасов, потому что их применение уже наносит ущерб и той стороне, которая его применяет на поле боя. Поэтому поражающий фактор не должен заходить далее 15-20 километров, потому что тактическое ядерное оружие можно применять и тяжелой артиллерией. Не только авиацией и ракетами доставлять боеприпасы. Поэтому 2-3 килотонны – мощность артиллерийских тактических ядерных боеприпасов, авиационные и ракетные боеприпасы имеют более серьезную мощность. Обращу внимание на комплекс «Искандер-М». Это уникальное оружие. Ракета летит на большой высоте, маневрирует, практически не отражается на радарах противника, разгоняется на марше до 6, 7 чисел маха, то есть преодолевает гиперзвуковой рубеж, который начинается примерно с 6 чисел маха. По сути, этот комплекс… Во-первых, это оперативно-тактический комплекс. То есть до 500 километров все поражает. Прежде всего поражает средства ПВО, контрбатарейные средства – большие, мощные и технически оборудованные военные базы, которые имеют место быть на территории Восточной Европы. Конечно, европейцы, который столкнулись с «Искандером» еще в Калининградской области, когда Россия сначала его разместила там, в нашем анклаве, который, по сути, окружен НАТО. Тогда еще было очень много шумихи, когда европейцы просчитали зону поражения. Оказалось, что она достигает границ Франции, Испании и Италии – примерно этого полукружия. То сейчас, когда тактическое ядерное оружие будет размещаться в Беларуси и может применяться как ракетными средствами, так и средствами военной авиации, тем более современные боевые самолеты российского производства стоят на вооружении ВВС Беларуси, то для Европы это двойной душ. Сначала Калининград, теперь Беларусь, а что дальше? А если удары будут наноситься с двух территорий (Калининграда и Беларуси), то простреливаться будет практически вся территория Европы. И тут никакая Америка им не поможет, потому что пока что нет ни ЗРК, ЗРС такого уровня, чтобы сбить ракету «Искандер». Надежда Сасс:

Еще раз подчеркну важность различия между тактическим ядерным оружием и стратегическим, потому что встречала даже среди экспертов мнения, что чуть ли не до США ракеты долетят, но важно отметить, что о межконтинентальных ракетах речь пока не идет.

Вадим Боровик, политолог:

Сейчас все эксперты сходятся во мнении, что размываются во многом понятия тактического и стратегического оружий. Здесь даже больше акцент делается на дальность и на цели применения. Как правило, тактическое ядерное оружие используется на поле боя, чтобы минимизировать потери для собственных вооруженных сил, поэтому заряд меньше, и нанести максимальный ущерб, чтобы не использовать конвенциональное оружие. Чтобы вам разбомбить какой-то населенный пункт, вам нужны сотни ракет, большие скопления военной техники и силы, а можно уничтожить этот объект, применив один заряд или два. Но вы поймите, что тактическое ядерное оружие, если оно будет применено по населенному пункту, по городу тому же, и заряды могут быть даже более 20 килотонн, то это будет огромная разрушительная сила, которая будет сопоставима (но не такая мощная) с применением стратегического ядерного оружия. Поэтому размещение на границе с ЕС (помимо Калининграда) и блоком НАТО тактического ядерного оружия несет прямую угрозу названным столицам, и они сегодня понимают, что уже агрессия в наш адрес будет носить ответный удар, который будет наносить неприемлемый ущерб для этих государств. Это серьезная превентивная мера.