Новости по тегу #Александр Медведь

Александр Васильевич Медведь мечтал, чтобы именно в Беларуси выросла ему смена, чтобы титул «трехкратный» смогли превзойти. Сегодня во Дворце Медведя, в СДЮШОР, более 600 воспитанников, которые тренируются и делают первые успехи.
С цветами и словами благодарности 16 сентября пришли отдать дань памяти легенде мировой борьбы представители разных видов спорта и профессий.
В день рождения мэтра был открыт памятник, в котором воплотились и сила, и спорт, и дух борца.
43 медали, 8 золотых – такой багаж юных борцов на «Медвежонке».
На Олимпиаде 1968-го советскому борцу Александру Медведю каждый вдох в условиях жары и разреженного воздуха давался с трудом.
Программа турнира Гран-при рассчитана на три дня. На кону 20 комплектов наград, на которые в этом году претендуют более 300 атлетов из 12 стран.
Бесспорно, у каждого из нас есть своя история и не одна связанная с этим потрясающим человеком, о нём написано и снято множество материалов. «Вся жизнь борьба», это лично его мемуары. Пообщались с близкими друзьями о жизни легендарного борца Александра Медведя.
Ушел из жизни легендарный спортсмен, знаковая фигура сразу двух столетий, трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Васильевич Медведь.
«В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», – подчеркнул белорусский лидер.
Медведь выигрывал Олимпийские игры в 1964, 1968 и 1972 годах в различных весовых категорий. Он также был знаменосцем национальной сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года.
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