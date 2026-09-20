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Новости по тегу #Александр Медведь

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя
20 сентября 2026 18:35

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя
16 сентября 2026 20:10

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя

В Минске открыли памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю
16 сентября 2026 18:45

В Минске открыли памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты
22 февраля 2026 19:05

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты

Страшный треск слышал весь стадион! История Медведя, который даже после травмы остался непобедимым
21 марта 2025 15:47

Страшный треск слышал весь стадион! История Медведя, который даже после травмы остался непобедимым

В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Медведя
13 февраля 2025 17:27

В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Медведя

Александр Медведь – кумир, наставник, друг. Пообщались с именитыми борцами о жизни легенды
08 сентября 2024 19:48

Александр Медведь – кумир, наставник, друг. Пообщались с именитыми борцами о жизни легенды

Он всегда относился по-отечески – каким запомнили Александра Медведя спортсмены, ученики и соратники
02 сентября 2024 20:16

Он всегда относился по-отечески – каким запомнили Александра Медведя спортсмены, ученики и соратники

Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования
02 сентября 2024 10:43

Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования

Умер легендарный белорусский борец Александр Медведь
02 сентября 2024 08:13

Умер легендарный белорусский борец Александр Медведь

Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»
12 декабря 2022 15:32

Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»

«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»
16 ноября 2022 16:02

«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»