«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»

Новости Беларуси. В республиканском календаре соревнований по греко-римской борьбе стало на один турнир больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В республиканском календаре соревнований по греко-римской борьбе стало на один турнир больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нашей столице в четверг, 17 ноября, дебютирует «Каравайчик», в котором юноши 2005-2006 годов рождения определят сильнейших в 10 весах. В заявочных протоколах значатся более 140 юных белорусских борцов-классиков.
Финальная часть состязаний состоится в рамках взрослого международного турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева 18 ноября. Все поединки пройдут на большой «Чижовка-Арене». Вход свободный.
Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Как у нас есть турнир Медведя «Медвежонок», его сейчас в аналог взяли, проводят Караваева. Памяти нашего олимпийского чемпиона первого. И «Каравайчик». Для нас, для команды очень ценно, что проводится такой турнир. Еще раз проверить ребят, посмотреть в деле. Все условия созданные, антураж, Федерация все для этого делает. То есть ребятам на таком помосте побороться, под таким присутствием, в такой арене… Тоже это, я думаю, еще какой-то дополнительный опыт на будущее. То есть на чемпионатах мира, Европы уже будет проще выходить, они будут раскрепощеннее.
Взрослый турнир памяти Олега Караваева стартует 18 ноября и продлится три дня. Отметим, помимо сильнейших белорусских атлетов на минском ковре выступят первые номера России и Казахстана.