«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Как у нас есть турнир Медведя «Медвежонок», его сейчас в аналог взяли, проводят Караваева. Памяти нашего олимпийского чемпиона первого. И «Каравайчик». Для нас, для команды очень ценно, что проводится такой турнир. Еще раз проверить ребят, посмотреть в деле. Все условия созданные, антураж, Федерация все для этого делает. То есть ребятам на таком помосте побороться, под таким присутствием, в такой арене… Тоже это, я думаю, еще какой-то дополнительный опыт на будущее. То есть на чемпионатах мира, Европы уже будет проще выходить, они будут раскрепощеннее.