«Мы будем участвовать в Олимпийских играх». Поговорили с президентом Федерации борьбы России

Новости Беларуси. Поскольку Дворец спорта стал эпицентром для сильнейших мира сего борцов, то «Спорттаймер» принял решение не принять гостя, а выехать к нему на встречу. На этот раз в фокусе наших камер оказался Михаил Геразиевич Мамиашвили. Ему пришлось ощутить на себе приготовление выездной студии, капризы техники и суровость операторов.

В целом олимпийский чемпион остался доволен. Юлия Силипицкая, СТВ:

Сегодняшняя борьба чем-то отличается от той борьбы, которая была 20 лет назад? «Для меня всегда ценность борьбы была даже не в каких-то технических решениях»

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России:

Для меня всегда ценность борьбы была даже не в каких-то технических решениях в той или иной ситуации, а в самой страсти, в самом желании. Если действительно спортсмен или спортсменка, так как сегодня есть уже женская борьба, если они по-настоящему заряжены, по-настоящему профессионально относятся, полностью отдавая себя, то я сегодня на ковре вижу те же эмоции, ту же страсть, те же желания, которые были и 10, и 20, и 30, и 40 лет назад. Юлия Силипицкая:

То есть сегодня они есть? А как они разжигаются? Михаил Мамиашвили:

Наверное, каждому спортсмену должно повезти? А везение в чем? Попасть к по-настоящему вдумчивому, умному, влюбленному в свое дело тренеру. Особенно детскому тренеру. Основу закладывает детский тренер, который научит и преодолевать слабости, и инертности. Который правильно будет реализовывать твои страстные желания побеждать. Не воспитывая в тебе какое-то местечковое самолюбие, а научит тебя быть благородным и сильным. «У нас те, кто жесткие, по три раза олимпиады выиграли»

Юлия Силипицкая:

Настоящие ли мужчины – борцы? Михаил Мамиашвили:

Если учитывать, что у меня три дочки и две внучки, то любой мужчина обязан быть защитником. Ну а защитником женщин даже не обязан, это призвание. Юлия Силипицкая:

Вы жесткий такой сам по себе человек? Михаил Мамиашвили:

Я? Да нет. Юлия Силипицкая:

Ну как может быть олимпийский чемпион-борец не жесткий? Михаил Мамиашвили:

У нас те, кто жесткие, по три раза олимпиады выиграли. Александр Карелин и, конечно, наш гениальный Саша Медведь. Юлия Силипицкая:

Вы сказали, что он ваш учитель? «Мы любим эту землю. Это наша родная, которая дала нам возможность, путевку в жизнь»

Михаил Мамиашвили:

Нет ни одного спортсмена, который достиг мало-мальского успеха, даже который Медведя не видел никогда в жизни, он будет считать себя учеником Медведя. Потому что там по-настоящему феерическая карьера. Я не знаю, как назвать карьеру, которую реализовал Александр Васильевич. Я здесь сам в Стайках вырос, в Уручье как офицер Советской армии тренировался. Я здесь стал чемпионом Советского Союза в 1984 году. В этом красивейшим и прекрасном Ледовом дворце, где, кстати, господин Президент Александр Григорьевич Лукашенко играл в хоккей. Юлия Силипицкая:

У вас стеклейшие воспоминания! Михаил Мамиашвили:

А как же! Мы любим эту землю. Это наша родная, которая дала нам возможность, путевку в жизнь. Я убежден, что эти тезисы о том, что спорт – это площадка, где можно формировать и перспективу любых отношений, кроме развала, разрухи. А все, что будет объединять – это спорт. «Я набираюсь наглости считать себя одним из близких людей Александра Васильевича»

Юлия Силипицкая:

У вас есть история с Медведем, которую вы будете помнить всю жизнь? Михаил Мамиашвили:

У меня историй миллион! Юлия Силипицкая:

Одна! Михаил Мамиашвили:

Мне вообще посчастливилось. Я набираюсь наглости считать себя одним из близких людей Александра Васильевича. Юлия Силипицкая:

Сыном практически? Михаил Мамиашвили:

Ну, родной наш человек. Если есть глыба вот такая, на которую ты смотришь снизу вверх. Не только сила от каких-то физических данных, в смысле понимая уровень, статус, квалификацию этого человека, его погруженность в предмет, конечно, стараешься в той или иной степени хоть как-то соответствовать всему тому, что собой являет этот человек. «Мы будем участвовать в Олимпийских играх. Победа будет за нами» Юлия Силипицкая:

Он является победителем трех Олимпиад. Сейчас Олимпиада – это все-таки пока мечта?

Михаил Мамиашвили:

Я могу заверить всех любителей спорта. Юлия Силипицкая:

Заверьте! Михаил Мамиашвили:

Мы будем участвовать в Олимпийских играх. Победа будет за нами. Юлия Силипицкая:

А на чем основывается?