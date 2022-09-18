«Мы будем участвовать в Олимпийских играх». Поговорили с президентом Федерации борьбы России
Новости Беларуси. Поскольку Дворец спорта стал эпицентром для сильнейших мира сего борцов, то «Спорттаймер» принял решение не принять гостя, а выехать к нему на встречу. На этот раз в фокусе наших камер оказался Михаил Геразиевич Мамиашвили. Ему пришлось ощутить на себе приготовление выездной студии, капризы техники и суровость операторов.
В целом олимпийский чемпион остался доволен.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Сегодняшняя борьба чем-то отличается от той борьбы, которая была 20 лет назад?
«Для меня всегда ценность борьбы была даже не в каких-то технических решениях»
Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России:
Для меня всегда ценность борьбы была даже не в каких-то технических решениях в той или иной ситуации, а в самой страсти, в самом желании. Если действительно спортсмен или спортсменка, так как сегодня есть уже женская борьба, если они по-настоящему заряжены, по-настоящему профессионально относятся, полностью отдавая себя, то я сегодня на ковре вижу те же эмоции, ту же страсть, те же желания, которые были и 10, и 20, и 30, и 40 лет назад.
Юлия Силипицкая:
То есть сегодня они есть? А как они разжигаются?
Михаил Мамиашвили:
Наверное, каждому спортсмену должно повезти? А везение в чем? Попасть к по-настоящему вдумчивому, умному, влюбленному в свое дело тренеру. Особенно детскому тренеру. Основу закладывает детский тренер, который научит и преодолевать слабости, и инертности. Который правильно будет реализовывать твои страстные желания побеждать. Не воспитывая в тебе какое-то местечковое самолюбие, а научит тебя быть благородным и сильным.
«У нас те, кто жесткие, по три раза олимпиады выиграли»
Юлия Силипицкая:
Настоящие ли мужчины – борцы?
Михаил Мамиашвили:
Если учитывать, что у меня три дочки и две внучки, то любой мужчина обязан быть защитником. Ну а защитником женщин даже не обязан, это призвание.
Юлия Силипицкая:
Вы жесткий такой сам по себе человек?
Михаил Мамиашвили:
Я? Да нет.
Юлия Силипицкая:
Ну как может быть олимпийский чемпион-борец не жесткий?
Михаил Мамиашвили:
У нас те, кто жесткие, по три раза олимпиады выиграли. Александр Карелин и, конечно, наш гениальный Саша Медведь.
Юлия Силипицкая:
Вы сказали, что он ваш учитель?
«Мы любим эту землю. Это наша родная, которая дала нам возможность, путевку в жизнь»
Михаил Мамиашвили:
Нет ни одного спортсмена, который достиг мало-мальского успеха, даже который Медведя не видел никогда в жизни, он будет считать себя учеником Медведя. Потому что там по-настоящему феерическая карьера. Я не знаю, как назвать карьеру, которую реализовал Александр Васильевич. Я здесь сам в Стайках вырос, в Уручье как офицер Советской армии тренировался. Я здесь стал чемпионом Советского Союза в 1984 году. В этом красивейшим и прекрасном Ледовом дворце, где, кстати, господин Президент Александр Григорьевич Лукашенко играл в хоккей.
Юлия Силипицкая:
У вас стеклейшие воспоминания!
Михаил Мамиашвили:
А как же! Мы любим эту землю. Это наша родная, которая дала нам возможность, путевку в жизнь. Я убежден, что эти тезисы о том, что спорт – это площадка, где можно формировать и перспективу любых отношений, кроме развала, разрухи. А все, что будет объединять – это спорт.
«Я набираюсь наглости считать себя одним из близких людей Александра Васильевича»
Юлия Силипицкая:
У вас есть история с Медведем, которую вы будете помнить всю жизнь?
Михаил Мамиашвили:
У меня историй миллион!
Юлия Силипицкая:
Одна!
Михаил Мамиашвили:
Мне вообще посчастливилось. Я набираюсь наглости считать себя одним из близких людей Александра Васильевича.
Юлия Силипицкая:
Сыном практически?
Михаил Мамиашвили:
Ну, родной наш человек. Если есть глыба вот такая, на которую ты смотришь снизу вверх. Не только сила от каких-то физических данных, в смысле понимая уровень, статус, квалификацию этого человека, его погруженность в предмет, конечно, стараешься в той или иной степени хоть как-то соответствовать всему тому, что собой являет этот человек.
«Мы будем участвовать в Олимпийских играх. Победа будет за нами»
Юлия Силипицкая:
Он является победителем трех Олимпиад. Сейчас Олимпиада – это все-таки пока мечта?
Михаил Мамиашвили:
Я могу заверить всех любителей спорта.
Юлия Силипицкая:
Заверьте!
Михаил Мамиашвили:
Мы будем участвовать в Олимпийских играх. Победа будет за нами.
Юлия Силипицкая:
А на чем основывается?
Михаил Мамиашвили:
Основывается на здравом смысле и на том отношении, которое я вижу у мировой спортивной общественности. Уже в истории современного олимпийского движения есть позорные страницы, когда инвалидов, завтра им соревноваться, их сняли. Это позорная страница, точно такая же, как и участие фашистской Германии на Олимпийских играх. В 1984 году я не имел возможности выступить на Олимпийских играх. Мы боролись, как и многие другие спортсмены. А в 1980-м те же американцы не смогли приехать. Ну чего достигли? Какой результат? Кто от этого пострадал? Мы готовимся к отборочным олимпийским турнирам, первым из которых будет чемпионат мира, который пройдет в Будапеште. Я думаю, что ближайшее значимое мероприятие – это будет чемпионат Европы.