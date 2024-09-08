Александр Медведь – кумир, наставник, друг. Пообщались с именитыми борцами о жизни легенды
Бесспорно у каждого из нас есть своя история и не одна связанная с этим потрясающим человеком, о нем написано и снято множество материалов. «Вся жизнь борьба», это лично его мемуары. Истории связанные с ним можно слушать и удивляться снова и снова. В студии «Спорттаймера» экс-главные тренеры белорусской сборной по борьбе, Камандар Маджидов и Валентин Мурзенков.
Самая яркая история с Александром Медведем
Валентин Мурзенков, экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе:
Первая встреча интересная была. Я же поздно пришел заниматься борьбой. В «Спартаке» я занимался. Ну, три месяца позанимался. Парень крепкий, ну, тебя можно водить уже на схватки в Республиканский дом физической культуры. Знаете, там возле цирка. Да, РДФК. Ну, пришли туда. А у Васильевича была привычка такая: появляется там молодой, крепкий парень. Он сразу берет, попробовать пару. Возьмет меня за ногу. Ты парень крепкий, ты, наверное, деревенский. Я говорю, я с Полесья. Он говорит, почти земляки. Я же историю уже читал, и дедушка у меня лесник. Он говорит, ну вот посмотрим, чьи вены крепче, отца или деда.
Юлия Силипицкая, СТВ:
А он запоминал вот вообще все эти истории? Вот второй раз, когда вы встретились?
Валентин Мурзенков:
У Александра Васильевича память феноменальная.
Юлия Силипицкая:
Александр Васильевич был вашим непосредственным уже начальником? Вот как начальник он как?
Валентин Мурзенков:
Я хочу сказать, он живо интересовался всеми делами своих работников и всегда помогал. В 1981 году я пришел работать на межвузовскую кафедру спорта. И мы работали с ним. Он же один из моих научных руководителей. А какая у вас была работа? Взаимосвязи, скажем так, спортивных деятельностей с многодневными биологическими ритмами. Это прогрессивная была тема. И Васильевич, я хочу сказать, как генератор идей, у него были очень хорошие мысли. И какая у него была по этому поводу? Какой борец выигрывает? Как он выигрывает? Тот, который управляет собой и управляет поведением противника. Сначала ты должен научиться управлять собой, а потом ты должен научиться управлять противником. Управлять противником – это тактика борьбы.
Юлия Силипицкая:
Насколько было важно быть в ракурсе Медведя?
Камандар Маджидов, олимпийский чемпион, экс-главный тренер национальной команды Беларуси:
Он со всеми на равных был. Вот это у него не отнимешь, я вам сразу говорю. Это действительно так было. У него не было высокомерия, у него не было вот этой мании величия. Вот он какой есть, такой и есть.
Валентин Мурзенков:
Каждый, кто к нему приходил, он его выслушивал. У него всегда было открыто. У него никогда не было секретарей. Никогда. Запросто в кабинет у него дверь открыта была.
«Юморной был по жизни». Какие ассоциации вызывает имя Александра Медведя?
Юлия Силипицкая:
Александр Васильевич Медведь, какие восприятия?
Валентин Мурзенков:
Ну, даже трудно на чем-то одному сфокусироваться. Он был для нас кумир. Потом стал наставник. Потом стал друг. И это все вместе.
Камандар Маджидов:
По жизни вообще юморной был.
Валентин Мурзенков:
У него всегда был тонкий юмор. Или там такой вопрос. Футбол. Как вы относитесь к футболу? Васильевич же долго думал. Потом говорит: футбол спорту не помеха. Это тоже был случай. В Германию мы поехали на турнир. Ну, после турнира нас привезли куда-то на экскурсию. Ну, и предложили там... Тогда у нас же столько машин не было. Это же давно было. Предложили там... Ну, кто хочет проехаться там на машине? Mercedes стоит. Ну, один из ребят значит. Короче, он въехал этой машиной в стену. Ну, я говорю, слышишь, тут тысяч на пять марок. И ко мне подходит, значит, что делать надо, что-то самое. Я говорю, Василич, что будем делать? Василий подумал, подумал. Слышал, давай мы предложим его оставить здесь, чтобы он отработал. Эти немцы посмотрели, значит, что же им нужно делать. Не надо нам денег, он больше съест, чем заработает.
Юлия Силипицкая:
Васильевич, может быть, есть такое, что он очень сильно любил?
Валентин Мурзенков:
Он жизнь любил.
Камандар Маджидов
Да. Он очень ярый охотник, между прочим. Многие даже не знают. Очень сильный. Меткий был.
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