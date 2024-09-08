Александр Медведь – кумир, наставник, друг. Пообщались с именитыми борцами о жизни легенды

Бесспорно у каждого из нас есть своя история и не одна связанная с этим потрясающим человеком, о нем написано и снято множество материалов. «Вся жизнь борьба», это лично его мемуары. Истории связанные с ним можно слушать и удивляться снова и снова. В студии «Спорттаймера» экс-главные тренеры белорусской сборной по борьбе, Камандар Маджидов и Валентин Мурзенков.

Самая яркая история с Александром Медведем

Валентин Мурзенков, экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе:

Первая встреча интересная была. Я же поздно пришел заниматься борьбой. В «Спартаке» я занимался. Ну, три месяца позанимался. Парень крепкий, ну, тебя можно водить уже на схватки в Республиканский дом физической культуры. Знаете, там возле цирка. Да, РДФК. Ну, пришли туда. А у Васильевича была привычка такая: появляется там молодой, крепкий парень. Он сразу берет, попробовать пару. Возьмет меня за ногу. Ты парень крепкий, ты, наверное, деревенский. Я говорю, я с Полесья. Он говорит, почти земляки. Я же историю уже читал, и дедушка у меня лесник. Он говорит, ну вот посмотрим, чьи вены крепче, отца или деда. Юлия Силипицкая, СТВ:

А он запоминал вот вообще все эти истории? Вот второй раз, когда вы встретились? Валентин Мурзенков:

У Александра Васильевича память феноменальная. Юлия Силипицкая:

Александр Васильевич был вашим непосредственным уже начальником? Вот как начальник он как?

Валентин Мурзенков:

Я хочу сказать, он живо интересовался всеми делами своих работников и всегда помогал. В 1981 году я пришел работать на межвузовскую кафедру спорта. И мы работали с ним. Он же один из моих научных руководителей. А какая у вас была работа? Взаимосвязи, скажем так, спортивных деятельностей с многодневными биологическими ритмами. Это прогрессивная была тема. И Васильевич, я хочу сказать, как генератор идей, у него были очень хорошие мысли. И какая у него была по этому поводу? Какой борец выигрывает? Как он выигрывает? Тот, который управляет собой и управляет поведением противника. Сначала ты должен научиться управлять собой, а потом ты должен научиться управлять противником. Управлять противником – это тактика борьбы. Юлия Силипицкая:

Насколько было важно быть в ракурсе Медведя? Камандар Маджидов, олимпийский чемпион, экс-главный тренер национальной команды Беларуси:

Он со всеми на равных был. Вот это у него не отнимешь, я вам сразу говорю. Это действительно так было. У него не было высокомерия, у него не было вот этой мании величия. Вот он какой есть, такой и есть. Валентин Мурзенков:

Каждый, кто к нему приходил, он его выслушивал. У него всегда было открыто. У него никогда не было секретарей. Никогда. Запросто в кабинет у него дверь открыта была. «Юморной был по жизни». Какие ассоциации вызывает имя Александра Медведя?

Юлия Силипицкая:

Александр Васильевич Медведь, какие восприятия? Валентин Мурзенков:

Ну, даже трудно на чем-то одному сфокусироваться. Он был для нас кумир. Потом стал наставник. Потом стал друг. И это все вместе.