«Для меня он пример и учитель». Вспоминаем самые яркие моменты юбилея Александра Медведя

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по борьбе Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, где белорусы завоевали 26 наград. Шесть – наивысшей пробы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Примечательно, что в этот день, 16 сентября, Александр Васильевич Медведь отмечал свой юбилей.

16 сентября минский Дворец спорта был по-особенному праздничным, борцовские ковры заряжены небывалой энергией, а те, кто выходил на ратный бой, считали своим долгом победить. Сегодняшние мальчишки пришли увидеть собственными глазами легенду.

Внес большой вклад в этот вид спорта.

Который вдохновил весь народ на спорт и борьбу.

Александр Медведь – это великий борец. Мэтр мировой борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта, четырежды орденоносец, олимпийский флагоносец. И все это – Александр Медведь, ему 85.

Сперва армия, потом гандбол, метание молота и самбо, а после борьба классическая и только потом вольная. Лишь в 27 лет Медведь познал первый вкус олимпийской победы. Он шел вперед, встречаясь на своем пути с людьми разных сословий, национальностей, профессий, вероисповеданий. С детьми и взрослыми, которым жал руку, говорил слова, дарил улыбку и давал советы. Эти простые человеческие вещи оставались у каждого в душе, сердце и воспоминаниях. На протяжении почти 70 лет.

Олег Матыцин министр спорта России:

Вроде бы наш Советский Союз разрушился, но наше Союзное государство остается прочным. И Александр Васильевич тоже символ этой прочности и уверенности. И для меня он пример и учитель.

Владимир Япринцев, экс-председатель Белорусской федерации самбо:

Положил руку, помню, нам на головы, пожал нам руки. Сказал, ну что, будем чемпионами мира? Я никогда не забуду эту встречу.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Помню, как он пять лет назад позвонил. Он просто сказал, Сергей Борисович, это Медведь. И вот этот тембр голоса на каждого студента и выпускника действует магически. Говорят, борцы – настоящие мужчины, а каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и родить сына. Медведь это сделал.

Алексей Медведь, сын Александра Медведя:

Характер у меня другой, не такой. У него более жесткий характер. У меня более мягкий. Ходили с ним на охоту, правда, я не стрелял, смотрел. Люблю, конечно, как я его могу не любить. Он же у меня один. Чемпион мира среди молодежи, обладатель Кубка мира среди молодежи, призер чемпионата Советского Союза, мастер спорта международного класса. Алексей подхватил эстафету отца, и сегодня они вместе. Два Медведя. Вообще, Александр Медведь – многодетный отец. Борцовских чад у него тысячи, все его считают своим родителем. Мэтр вольной борьбы Александр Медведь отметил 85-летний юбилей. Как это было? Читайте здесь.

Джавид Гамзатов, бронзовый призер Олимпийских игр:

При подготовке к Олимпийским играм 2016 года он приходил с напутственным словом. И мне удалось с ним немного пообщаться. Там в первый раз с ним познакомился.

Алексей Шемаров, чемпион мира по больной борьбе:

Он прикладывал руку со своим советом. Он с большим опытом все подсказывает, но это колоссальная помощь.

Равнение на флаг, равнение на Медведя. Он – великий для великих. В городской Ратуше мэтра поздравляли и олимпийские чемпионы, и государственные деятели. Основной подарок Александру Васильевичу Медведю вручили белорусские борцы на коврах Дворца спорта. 26 медалей, 6 наивысшей пробы, завоевали наши атлеты на 51-м международном турнире по борьбе Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра МедведЯ. Почему, возникает вопрос, МедведЯ? Это общепринятый борцовский сленг, рожденный сам собою: «Медведь и я – большая семья». Он – великий человек, он – легенда, он – путеводная звезда.

Я бы хотел стать таким же как Медведь. Быть спортсменом.